19. Dezember 2022

Unverbindliche Vereinbarung umfasst ca. 40 % von prognostizierter Produktion von Maniry und würde Evion zu wichtigem Lieferanten für Lithiumbatterieindustrie machen

Wesentliche Punkte

- Evion Group NL ("Evion") und Urbix Inc. ("Urbix") unterzeichnen ein unverbindliches Abnahmeabkommen (das "Abkommen"), um kurzfristig ein verbindliches Abkommen zu unterzeichnen.

- Evion verpflichtet sich, 15.000 metrische Tonnen pro Jahr (mt pa) Produkt von seiner Maniry-Anlage in Madagaskar zu liefern, um die frühe Produktionsphase von Urbix' modernem Coated Spheroidized Purified Graphite ("CSPG") für die EV-Batterieindustrie zu beliefern.

- Evion und Urbix setzen ihre Gespräche hinsichtlich einer gemeinsamen Entwicklung fort, wobei das Potenzial besteht, die Liefermengen in den kommenden Jahren beträchtlich zu steigern, wenn Urbix die Produktion hochfährt.

- Das Abkommen ist ein Sprungbrett für Evion, um Lieferabkommen für die gesamte geplante Produktion von zunächst 39.000 mt pa zu bestätigen, bevor die Produktion auf 55.000 mt pa erhöht wird.

- Das Abkommen bietet Evion eine führende Lieferpartnerschaft mit Urbix, einem erstklassigen Hersteller von CSPG mit Sitz in den USA für die Produktion von EV-Anoden mit bewährter Technologie.

- Urbix ist in der Lage, einer der weltweit größten Hersteller von modernem, umweltfreundlichem Anodenmaterial für den schnell wachsenden Markt für EV-Batterien zu werden.

- Urbix befindet sich zurzeit in fortgeschrittenem Stadium der Produktvalidierung mit großen Batterieherstellern und Erstausrüstern.

Tom Revy, MD von Evion, sagte: "Unsere Beziehung zu Urbix hat vor einigen Jahren begonnen und wir freuen uns über dieses Abkommen, das unsere Unternehmen in eine günstige Position für ein rasches kurzfristiges Wachstum bringt. Evion bietet Urbix eine überlegene Grafitversorgung; Urbix hat eine hochmoderne Technologie entwickelt. Dieses Meilensteinabkommen bringt unsere Unternehmen in eine ideale Position, um einen wichtigen Beitrag zum prognostizierten massiven Wachstum der Märkte für Elektrofahrzeuge und saubere, alternative Energien zu leisten."

Wesentliche Bedingungen des Abnahmeabkommens

- Evion liefert 15.000 t Grafitkonzentrat von den Maniry-Betrieben unmittelbar nach dem für das vierte Quartal 2024 geplanten Produktionsbeginn.

- Urbix stellt die erforderlichen technischen Spezifikationen für das Ausgangsmaterial bereit und führt Verifizierungstests durch.

- Evion und Urbix werden ihre Gespräche fortsetzen, um die kommerziellen Bedingungen, einschließlich der Preisbestimmung, der Spezifikationen des Ausgangsmaterials, der logistischen Anforderungen sowie anderer relevanter Faktoren, festzulegen, damit dieses Abkommen kurzfristig zu einem verbindlichen Abkommen umgewandelt werden kann.

- Die Vertragsparteien beabsichtigen, ihre Zusammenarbeit durch die Fortsetzung einer Reihe von Tests und anderer Entwicklungsinitiativen umfassend zu erweitern.

- Evion wird Urbix bei Bedarf Proben des Ausgangsmaterials für weitere Test- und Validierungsarbeiten mit anderen Erstausrüstern zur Verfügung stellen.

"Eine sichere, qualitativ hochwertige Versorgung mit Ausgangsmaterialien mit einem verantwortungsvollen Partner ist ein entscheidender Baustein auf dem Weg von Urbix in Richtung Kommerzialisierung. Urbix ist stolz darauf, Evion als Partner zu haben, während wir die technischen und finanziellen Pläne für die Lieferung von sauberem CSPG aus amerikanischer Produktion an den schnell wachsenden globalen EV-Batteriemarkt weiter finalisieren", sagte Eduardo Gonzalez, Chief Financial Officer von Urbix.

Über Urbix

Seit 2017 hat Urbix über 40 Millionen USD in Forschung und Entwicklung investiert und wird dabei von einem erfahrenen Management- und Technikteam geleitet, das über das erforderliche Know-how verfügt, um eine einzigartige CSPG-Produktionstechnologie zu formulieren, zu testen und zu perfektionieren. Interne Bewertungen, die von führenden EV-Batterieherstellern bestätigt wurden, verdeutlichen die folgenden Vorteile der Technologie von Urbix:

- Urbix bietet eine Technologielösung, die die Vorherrschaft des chinesischen Grafits in EV-Batteriequalität beenden wird und den Herstellern den ersten und einzigen kosteneffektiven, vollständig nachhaltigen und leistungsfähigeren fortschrittlichen Batteriegrafit der Welt bietet - unabhängig von einer Beziehung zu China.

- Im Vergleich zur chinesischen Methode verbraucht die überlegene eigene Technologie von Urbix weniger als 5 % der Energie, die das chinesische Verfahren benötigt, sie verwendet keine gefährlichen Chemikalien, kostet 40 % weniger und erzielt eine mehr als doppelt so hohe Ausbeute (über 70 %).

- Urbix verfügt über exklusive Lizenzen der Universität von Arizona für mehrere Schlüsselanwendungen, die im CSPG-Produktionsprozess von Urbix eingesetzt werden. Das Unternehmen setzt auch auf Geschäftsgeheimnisse, Know-how, fortlaufende technologische Innovationen und andere eigene, nicht patentierte Technologien, um seinen Wettbewerbsvorteil bei den meisten Prozessschritten der CSPG-Produktion aufrechtzuerhalten.

- Die CSPG-Produkte von Urbix weisen die einzigartige Fähigkeit auf, die besten Eigenschaften von natürlichem und synthetischem Grafit zu vereinen.

- Die CSPG-Produkte von Urbix beheben auch mehrere Schwachstellen der aktuellen Abhängigkeit von chinesischen Materialien hinsichtlich der Sicherheit der Lieferkette sowie der Einhaltung der ESG-Richtlinien bei in Amerika hergestellten Produkten.

- Die Technologie von Urbix wurde erfolgreich skaliert und mit Anlagen in kommerziellem Maßstab nachgewiesen und der modulare Ansatz kann in Abhängigkeit der Nachfrage und anderer Möglichkeiten rasch in unterschiedlichen Regionen eingesetzt werden.

- Urbix nutzt modernste angewandte künstliche Intelligenz und fortschrittliche Techniken des maschinellen Lernens für die Prozesskontrolle und Qualitätssicherung.

Nachfrage nach Anoden und Elektrofahrzeugen wird voraussichtlich für Preiserhöhung von Lithium-Ionen-Grafit sorgen

Konservative Preisannahmen von durchschnittlich 7.800 $ pro metrische Tonne für CSPG weisen darauf hin, dass der globale Markt für Grafit in Lithium-Ionen-Batterie-Qualität bis 2030 von etwa 5 auf über 27 Milliarden $ wachsen wird.

Marktanalysen weisen darauf hin, dass technologische Verbesserungen zu einem erheblichen Preisrückgang bei Elektrofahrzeugen geführt haben. Die breite Marktakzeptanz von Elektrofahrzeugen könnte jedoch durch eine Verknappung des Grafitangebots beeinträchtigt werden, weshalb davon auszugehen ist, dass der Preis für CSPG-Anodenmaterial kurzfristig steigt und sich bei einem für Urbix und seine Lieferanten von Ausgangsmaterialien wie Evion vorteilhaften Preis einpendelt.

Abkommen von Urbix mit Herstellern und Erstausrüstern

Urbix hat Rohgrafitproben von über 50 Quellen in allen Teilen der Welt getestet, einschließlich einiger in Madagaskar. Rohproben, die den Anforderungen von Urbix entsprechen, wurden zur Entwicklung von CSPG-Produktproben für mehrere führende EV-Batteriehersteller verwendet. Anhand der Leistung dieser Proben hat Urbix eine Reihe von formellen Abkommen unterzeichnet, einschließlich Absichtserklärungen, die zu kommerziellen Partnerschaften führen sollen. Urbix baut weiterhin Beziehungen zu Erstausrüstern und anderen Organisationen in den USA, Japan, Südkorea und Europa auf, die ein beträchtliches Wachstum bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen anstreben.

Urbix und die US-Regierung

Urbix steht kurz vor dem Beginn der fortgeschrittenen Due Diligence-Prüfung (Phase 3) mit unabhängigen Beratern des Loan Programs Office ("LPO") des US-Energieministeriums, um Zugang zu bis zu 200 Millionen USD aus dem Advanced Technology Vehicle Manufacturing Program zu erhalten. Das LPO hat seine vorläufige Due Diligence-Prüfung im Jahr 2022 abgeschlossen, was zu einer förmlichen Einladung zur Durchführung der fortgeschrittenen Due Diligence-Prüfung mit unabhängigen Beratern führte, die für den Erhalt einer bedingten Finanzierungszusage erforderlich ist. In der bedingten Finanzierungszusage wird beschrieben, welche Leistungen auf dem kritischen Pfad erforderlich sind, um ein Produktionsprojekt in kommerziellem Maßstab zu finanzieren, das voraussichtlich im Jahr 2024 beginnen wird. Die fortgeschrittene Due Diligence-Prüfung wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen werden.

"Urbix ist ein idealer Kandidat für das ATVM-Programm, das Fahrzeug- und Komponentenhersteller dabei unterstützen soll, den Übergang zu einer sauberen Energiezukunft zu beschleunigen. Durch die Nutzung des Programms zur Senkung der Investitionskosten beabsichtigt Urbix, die Kommerzialisierungspläne für eine Produktionsanlage zu beschleunigen, die die erste von vielen sein soll", sagte Herr Gonzalez.

Wachstum des US-Batterieherstellungsmarktes

Es ist davon auszugehen, dass der US-amerikanische EV-Markt in den kommenden fünf bis sieben Jahren schnell wachsen wird.

- Exponentielles Wachstum der US-Batterieproduktion (über 450.000 MT CSPG bis 2030 - 6 Mio. Elektrofahrzeuge)

- Unterstützt durch EINEN EINZIGEN "qualifizierten" alternativen Lieferanten in den USA und die Entwicklung strategischer Partnerschaften

- Plug & Play (Drop-in-Produkt), das eine bessere Performance erzielt

- Wettbewerbsfähiger Preismechanismus

- Erheblicher Druck der Biden-Administration in Richtung "BUY AMERICAN"

Zusammenfassung und nächste Schritte

Das Board von Evion freut sich, dieses Abkommen mit Urbix unterzeichnet zu haben, zumal es den Höhepunkt umfangreicher Gespräche zwischen den Führungskräften von Urbix und Evion darstellt.

Das Team von Evion wird nun mit Urbix an einer Reihe von strategischen Initiativen arbeiten, um unser weiteres Wachstum und unsere Entwicklung zu unterstützen. Wir werden auch aktiv daran arbeiten, kurzfristig ein verbindliches Abkommen zu unterzeichnen.

Weitere von Evion geplante kurzfristige Maßnahmen beinhalten Folgendes:

- Unterzeichnung verbindlicher Abkommen für den Großteil der geplanten Produktion von Evion bei Maniry

- Fortsetzung von Projektfinanzierungsgesprächen mit internationalen Finanzierungspartnern

- Abschluss unserer Rahmenuntersuchung für Batterieanodenmaterial für eine geplante Entwicklung in Europa, die auch Beiträge von Entwicklungspartnern enthalten wird

- Fortsetzung bis zum Abschluss unserer endgültigen Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung für unsere restlichen Projekte in Madagaskar

Das Board und das Management von Evion freuen sich darauf, den Markt über weitere Entwicklungen in dieser aufregenden Wachstumsphase unseres Unternehmens auf dem Laufenden zu halten.

Diese Pressemitteilung wurde mit der Genehmigung des Offenlegungskomitees des Board erstellt.

