19.12.2022

beaconsmind AG: Research-Update von Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG bestätigt "Buy" mit Kursziel von 30,00 Euro Zürich, Schweiz - 19. Dezember 2022 - Die Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG hat eine neue Studie über die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), einen führenden SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, veröffentlicht. Einstufung und Kursziel bleiben unverändert bei "Buy" und 30,00 Euro. Damit sieht die Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG aktuell ein sehr deutliches Kurspotenzial von über 150 Prozent. Der Schlusskurs der beaconsmind-Aktie lag am 16.12.2022 bei 11,70 Euro (XETRA). Die Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung am Wifi Hotspot Provider FREDERIX Hotspot ist laut aktualisierter Analysteneinschätzung der Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG für beaconsmind bahnbrechend und äußerst wertsteigernd. Es wird eine Steigerung der Umsätze von beaconsmind von derzeit 2,5 Mio. Euro auf knapp 6 Mio. Euro erwartet. beaconsmind sei auf einem guten Weg, 2023 die Profitabilität zu erreichen, einhergehend mit einer deutlichen Margenausweitung. Erhebliche Umsatzsynergien erwartet die Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG insbesondere im Einzelhandel, wo FREDERIX über 100 Einkaufszentren und mehr als 1.000 Einzelhandelsgeschäfte als Kunden verfügt. Positiv hervorgehoben wird in der Studie zudem der Gewinn einer weltweit führenden Pizzakette als Kunden. Diese plant die beaconsmind-Lösung zukünftig in weiteren Ländermärkten im Nahen Osten mit mehr als 300 Restaurants einzusetzen. Die neue Studie der Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG steht auf der Unternehmenswebsite von beaconsmind www.beaconsmind.com in der Rubrik "Investor Relations" zum Download zu Verfügung. Dort sind auch die aktuellen Studien über beaconsmind der Research-Häuser Baader Bank AG, First Berlin Equity Research GmbH und Quirin Privatbank AG abrufbar. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

