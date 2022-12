Lithium + Gold in Australien: Kalamazoo Resources: Rückblick auf ereignisreiches und erfolgreiches 2022

Anzeige / Werbung

Australien ist angeblich weltgrößter Lithiumproduzent; dank hochgradiger Lagerstätten, wie Wodgina, Pilgangoora und Archer. Mining hat in Australien ohnehin ein hohes Standing und genießt rechtliche Sicherheit.



Die zweite Hälfte des Dezembers ist die klassische Zeit für Jahresrückblicke. Dieser fällt bei Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) in diesem Jahr besonders positiv aus, denn das Team um CEO Luke Reinehr und die investierten Aktionäre dürfen sich nicht nur über die kontinuierliche Weiterentwicklung der verschiedenen Gold- und Lithium-Projekte freuen. Es gab durch den Erwerb des Mt.-Piper-Goldprojekts im australischen Bundesstaat Victoria zudem einen signifikanten Zuwachs der Präsenz von Kalamazoo Resources in diesem historischen Goldminenstaat.

Durch diese Akquisition vergrößerte Kalamazoo Resources seinen Landbesitz in den Central Victorian Goldfields auf mehr als 2.000 km². Da ein großer Teil der Goldprojekte nur wenige Kilometer von der bekannten Forsterville-Goldmine entfernt liegt, bietet sich dem Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, in diesem reichen und historischen Goldminenstaat eine Entdeckung zu machen, welche die Branche erneut aufhorchen lassen wird.



Die Fosterville-Mine ist bekannt für ihren Goldreichtum und ihre ausgesprochen niedrigen Produktionskosten. Letztere sind gerade in der heutigen Zeit, die immer noch von Lieferengpässen und einer anhaltend hohen Inflation geprägt ist, eine entscheidende Komponente. Da nicht zu erwarten ist, dass sich die Lage kurzfristig grundlegend ändern wird, darf angenommen werden, dass auch in der Bergbaubranche kurz- und mittelfristig besonders jene Projekte besonders beliebt und begehrt sein werden, welche durch hohe Goldgehalte und niedrige zu erwartende Produktionskosten hervorragen.



Im Goldsektor ist Kalamazoo Resources gleich an zwei Hotspots prominent positioniert

Kalamazoo Resources hat deshalb gute Chancen, mit einem seiner Goldprojekte schon bald auf dem Radar eines großen oder mittelgroßen Goldproduzenten aufzutauchen. Aber auch die zweite australische Goldregion, die das Unternehmen mit seinen Projekten abdeckt, die Pilbararegion in Western Australia, ist eine Traumregion, in der viele Unternehmen gerne tätig sein würden, aber nur wenige tatsächlich mit eigenen Projekten vor Ort vertreten sind.



Kalamazoo Resources ist hier mit dem Ashburton-Goldprojekt vertreten. In ihm wurden inzwischen mehrere Projekte, die früher eigenständig bearbeitet wurden, zusammengefügt. Die Entwicklung dieses Goldprojekts konnte in 2022 so weit vorangetrieben werden, dass die ausgewiesene Ressource nun auf ein Volumen von 1,65 Millionen Unzen Gold kommt.



Da in den vergangenen Monaten weitere Erschließungsarbeiten und Bohrungen durchgeführt wurden, hat Kalamazoo Resources den Punkt erreicht, an dem eine Aktualisierung des Ressourcenmodells und eine erste Erschließungsoption für dieses spannende Projekt möglich wird. Sie könnte eines der Highlights des neuen Jahrs werden und dürfte von den investierten Anlegern deshalb schon jetzt mit großer Spannung und reichlich Vorfreude erwartet werden.









Das Lithium wurde in 2022 zu einem der Hauptschwerpunkte von Kalamazoo Resources

Der Lithiumbereich von Kalamazoo Resources hat im Jahr 2022 eine beachtliche Eigendynamik entfaltet und sich zu einem der Hauptschwerpunkte des Unternehmens entwickelt. Die treibende Kraft ist dabei das Joint-Venture-Abkommen mit dem chilenischen Lithium-Giganten SQM bei den Projekten DOM's Hill und Marble Bar Lithium in der Pilbararegion.



Aber auch in New South Wales konnte Kalamazoo mit der Erteilung einer Explorationslizenz für das 993 km² große Jingellic-Lithiumprojekt ebenfalls einen beachtlichen Erfolg verbuchen. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen in dieser Region Australiens von seinem Status als First Mover.



Der Blick in den Rückspiegel fällt für Kalamazoo Resources deshalb sowohl beim Lithium wie auch beim Gold ausgesprochen positiv aus. Zuversicht ist auch angebracht, wenn der Blick auf das neue Jahr gerichtet wird. Denn während viele Unternehmen mit einem sehr bangen und unguten Gefühl in das Jahr 2023 gehen und manche sogar Sorgen um ihre Existenz haben, ist Kalamazoo für seine weiteren Explorations- und Erschließungsaktivitäten gut finanziert.



Unterbewertet und weiterhin höchst attraktiv

Dieser Aspekt ist gerade in einer Zeit, die von steigenden Zinsen und einer vorsichtigen Zurückhaltung der Anleger geprägt ist, von ganz besonderer Bedeutung. Im Zusammenwirken mit den in diesem Jahr erreichten Fortschritten ist Kalamazoo Resources deshalb in einer starken Position und die investierten Anleger haben allen Grund dazu, für 2023 zahlreiche neue Erfolge zu erwarten.



Es bleibt somit spannend und die Kalamazoo-Aktie stellt sowohl mit Blick auf das Gold wie auch mit Blick auf das Lithium eines der attraktivsten Investments dar, die ein Anleger im Explorations- und Entwicklungsbereich derzeit eingehen kann. Dass die breite Masse der Investoren dies noch nicht erkannt hat, bietet gerade den antizyklisch agierenden Anlegern zum Jahreswechsel 2022/2023 eine sehr attraktive Einstiegsmöglichkeit.









