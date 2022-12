Energieproduzent in Österreich: ADX Energy: Unverkäufliche Aktien können verkauft werden

Anzeige / Werbung

ADX Energy fördert Erdöl/Erdgas im Wiener Becken und jüngst auch in Oberösterreich. Daneben gibt es in Europa noch weitere Rohstoffprojekte. Auch alternative Energiequellen (Wasserstoff, Geothermal) werden entwickelt.



Für seine Aktionäre, die Aktien im Wert von weniger als 500 Australische Dollar (AUD) halten, hat ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) die Möglichkeit geschaffen, außerhalb der Börse einen Verkauf dieser Aktienpakete zu arrangieren. Eine Hotline zur Klärung weiterer Fragen wurde eingerichtet.

Aktionäre von ADX Energy, die auf der Basis des aktuellen Kurses von 0,7 Australische Cents (0,007 AUD) einen Bestand von 71.428 Aktien oder weniger halten, standen bislang vor dem Problem, dass ihre Position über die Börse nicht mehr zu veräußern war, weil diese Aktien als nicht marktfähig galten und von den Maklern daher nicht zum Verkauf an der Börse akzeptiert wurden.



Auch für ADX Energy stellten diese Aktienpakete ein Problem dar, denn sie verursachten dem Unternehmen einen vergleichsweise hohen Verwaltungsaufwand mit entsprechend hohen Kosten. Deshalb war auch ADX Energy bestrebt, den betroffenen Aktionären eine Möglichkeit zu bieten, ihre Aktien verkaufen oder zu größeren Paketen zusammenlegen zu können.



Der Verkauf der bislang unverkäuflichen ADX-Energy-Aktien über eine Fazilität wird kurzzeitig möglich

Diese Lösung wurde in der Zwischenzeit geschaffen, indem eine Fazilität eingerichtet wurde, welche den Verkauf der nicht marktfähigen Aktien übernehmen wird. ADX Energy wird dabei für die Anleger die Kosten übernehmen, die mit dem Verkauf verbunden sind. Nicht übernommen werden steuerliche Folgen des Verkaufs, die in der Verantwortung der Gesellschaft liegen.



In Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens und den ASX Listing Rules wird allen Aktionären, die zum Stichtag 16. Dezember ein nicht handelbares Paket hielten, in Kürze ein Schreiben mit dem Share Retention Formular übersandt werden. Damit wird ein Verkauf dieser Aktien möglich.



Alle Aktionäre, die ihre ADX-Energy-Aktien nicht verkaufen möchten, müssen sich von der Fazilität abmelden, indem sie ihr ordnungsgemäß ausgefülltes Einbehaltungsformular an das Aktienregister der Gesellschaft (Computershare Investor Services Pty Limited) senden. Dies muss gemäß den Anweisungen auf dem Einbehaltungsformular bis spätestens Freitag, den 3. Februar 2023, geschehen.









Stichtag für die Aktion ist der 3. Februar 2023

Alternativ ist es für diese Aktionäre auch möglich, weitere ADX-Energy-Aktien zu erwerben, sodass ihr Gesamtbestand zu einem marktfähigen Paket anwächst. Für aller Aktionäre, die ein nicht marktfähiges Paket halten und bis zum Stichtag kein ordnungsgemäß ausgefülltes Zurückbehaltungsformular zurücksenden, wird anschließend über die Fazilität ein Verkauf ihrer ADX-Energy-Aktien vorgenommen werden.



Mit diesem Angebot will ADX Energy die Handelbarkeit seiner Aktien verbessern. Eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der eigenen Aktien ist damit jedoch nicht verbunden. Für Fragen zur Abwicklung steht das Unternehmen jedoch gerne zur Verfügung. Interessenten wenden sich bitte unter der Rufnummer 0061-8-93814266 an die mit der Materie betrauten Mitarbeiter von ADX Energy.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der ADX Energy Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der ADX Energy Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

