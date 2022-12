Nachdem Russland auf Befehl des Präsidenten Wladimir Putins in die Ukraine einfiel, stürzten weltweit die Aktienkurse ab. Doch während sich die meisten Aktien-Indizes zumindest etwas gefangen haben, verharren russische Papiere im weltweiten Vergleich ganz am Ende. Und Anleger von Gazprom, Lukoil und Co haben das Nachsehen. Knapp zehn Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist bei Russen-Aktien keine Erholung erkennbar. Zu den weltweiten Sanktionen gehörte die Ächtung russischer Aktien. ...

