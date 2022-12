ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) gab heute die Ernennung von Jose "Pepe" Carmona zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung vom 19. Dezember 2022 bekannt. Er wird als Mitglied der Unternehmensleitung tätig werden und Jenn Creel nachfolgen, die unser Unternehmen verlassen wird, um sich anderen Aufgaben zu widmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005212/de/

Jose Carmona, Chief Financial Officer, ADC Therapeutics (Photo: Business Wire)

"Wir begrüßen Pepe Carmona herzlich bei ADC Therapeutics. Da unser Unternehmen in die nächste Wachstumsphase eintritt, vertraue ich darauf, dass seine umfangreichen finanziellen Fachkenntnisse, seine fundierte Kapitalmarkterfahrung und bewährte Führungsqualität in der Pharmabranche dazu beitragen werden, unsere Unternehmensziele voranzutreiben und einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen", so Ameet Mallik, CEO von ADC Therapeutics. "Wir möchten Jenn Creel für ihre zahlreichen Beiträge zum Unternehmen aufrichtig danken, einschließlich des Aufbaus und der Leitung der Finanzorganisation im Verlauf zahlreicher Phasen unserer Unternehmensentwicklung."

Pepe Carmona ist ein erfahrener CFO mit einer mehr als 20-jährigen kaufmännischen, partnerschaftlichen und Führungserfahrung in der Pharmabranche sowohl in den Vereinigten Staaten als auch international. In jüngster Vergangenheit war er als CFO von Rubius Therapeutics tätig, wo er für sämtliche Finanzfunktionen sowie die Geschäftsentwicklung, Anlegerbeziehungen, Informationstechnologie und das Beschaffungswesen verantwortlich zeichnete. Pepe Carmona trug zur Kapitalisierung des Unternehmens sowohl durch verwässernde als auch nicht-verwässernde Finanzinstrumente bei und unterstützte den Übergang der Organisation von einem Forschungsunternehmen zu einem Unternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen Rubius war Pepe Carmona als CFO von Radius Health und Innocoll tätig. Im Verlauf seiner 12-jährigen Tätigkeit bei Novartis bekleidete Pepe Carmona leitende Positionen im Finanzdienstleistungsbereich mit zunehmenden Verantwortlichkeiten in unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Geografien, darunter CFO Alcon für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Gegenwärtig ist er Mitglied des Verwaltungsrats von HotSpot Therapeutics und Senda Biosciences.

"Ich bin äußerst erfreut, mich dem Unternehmen ADC Therapeutics anschließen zu dürfen, insbesondere zu diesem aufregenden Zeitpunkt der Entwicklungsgeschichte des Unternehmens", so Pepe Carmona. "Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen aufgrund seiner branchenweit führenden Expertise über großartiges Potenzial und eine umfassende Pipeline an innovativen Vermögenswerten verfügt. Ich begrüße die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen und für meinen Beitrag zu unserer Mission der Bereitstellung transformativer Therapiemöglichkeiten für Personen, die an Krebs erkrankt sind."

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWKs) der nächsten Generation die Lebensqualität von Krebspatienten verbessert. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner proprietären PBD-basierten AWK-Technologie voran, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 gerichtete AWK ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics ist von der FDA für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie zugelassen. Auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen befindet sich ZYNLONTA in der Entwicklung. Neben ZYNLONTA und Cami hat ADC Therapeutics mehrere AWK in laufender klinischer und präklinischer Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und unterhält Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/ und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren künftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage sowie unserer Geschäfts- und Vermarktungsstrategie, unseren Produkten und Produktkandidaten, unserer Forschungspipeline, zu laufenden und geplanten präklinischen und klinischen Studien, behördlichen Einreichungen und Zulassungen, geplanten Vermarktungsaktivitäten, zu Forschungs- und Entwicklungskosten, zum Zeitplan und zur Erfolgswahrscheinlichkeit sowie zu Plänen und Zielen der Geschäftsleitung für künftige Operationen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung sowie auf Informationen, die unserer Geschäftsleitung derzeit vorliegen. Derartige Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich derer, die in unseren bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass solche künftigen Ergebnisse erzielt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Änderungen unserer Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Es werden keine Zusicherungen oder Gewährleistungen (weder ausdrücklich noch stillschweigend) hinsichtlich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteten Aussagen gegeben.

ZYNLONTA ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005212/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Investoren

Eugenia Litz

ADC Therapeutics

Eugenia.Litz@adctherapeutics.com

Tel.: +44 7879 627205

Amanda Loshbaugh

ADC Therapeutics

Amanda.Loshbaugh@adctherapeutics.com

Tel.: +1 917-288-7023

Ansprechpartnerin für Medienvertreter

Mary Ann Ondish

ADC Therapeutics

maryann.ondish@adctherapeutics.com

Tel.: +1 914-552-4625