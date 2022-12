Der Ausverkauf der vergangenen Notenbanken-Woche 2022 setzt sich am Montag nicht fort. Der deutsche Leitindex DAX kann sich ebenso wie MDAX und SDAX stabilisieren. Unter den Einzelwerten gibt es jedoch deutliche Ausreißer nach unten wie nach oben. Im DAX glänzt die Porsche AG an ihrem ersten Tag in der deutschen Börsen-Oberliga. Der zuletzt schwache DAX ist nicht ausgerutscht. Während sich die kleine Feier der Porsche-Chefs auf dem Parkett Blitzeis-bedingt verspätete, konnten sich die großen deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...