Das Unternehmen stellte Updates zu seinem Endurion-Batterieprogramm vor, zeigte ein Informationsvideo über seine Technologie und erläuterte wichtige Meilensteine des Jahres 2022 sowie seine Ziele für 2023.

The Coretec Group (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven Siliziumanodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien für EV-, Cleantech- und Emerging-Tech-Anwendungen, hat heute das Transkript und die Webcast-Aufzeichnung seines Aktionärs-Updates vom 14. Dezember 2022 veröffentlicht. Die vollständige Abschrift der Konferenz und die Aufzeichnung des Webcasts finden Sie auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations.

In der Konferenz erörterte Matt Kappers, CEO der Coretec Group, zusammen mit Matthew Hoffman, COO/CFO, und Dr. Michelle Tokarz, VP, Partnerships and Innovation, die jüngsten Aktualisierungen des Endurion-Batterieprogramms des Unternehmens. Er forderte die Teilnehmer auf, sich das neue Informationsvideo des Unternehmens (https://youtu.be/kQPsIDeLfe8) über die Technologie anzusehen, das die Position des Unternehmens in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge sowie den einzigartigen Ansatz der Coretec Group bei der Batterieentwicklung verdeutlicht.

In der Konferenz wurden auch viele bemerkenswerte Erfolge von Coretec im Jahr 2022 beschrieben, darunter die Einstellung des Forschers Dr. Nathanael Downes, Fortschritte bei Endurion und Partnerschaften sowie die Übernahme der zusätzlichen Rolle des Chief Operating Officer durch CFO Matthew Hoffman. Die Führungskräfte von Coretec erläuterten auch die Ziele des Unternehmens

Zum Abschluss der Konferenz beantworteten die Führungskräfte von Coretec die Fragen der Investorengemeinschaft. Kappers bittet alle, die daran interessiert sind, die neuesten Informationen über das Unternehmen zu erhalten, sich auf der Website für Investor Relations anzumelden und den sozialen Medienkanäle des Unternehmens zu folgen.

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc. entwickelt ein Portfolio von synthetischem Silizium zur Optimierung von energieintensiven Branchen wie Elektrofahrzeuge und Verbraucherbatterien, Festkörperbeleuchtung (LEDs) und Halbleiter sowie 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Sektoren Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte thecoretecgroup.com.

Folgen Sie der Coretec Group auf

Twitter @CoretecGroupInc

LinkedIn www.linkedin.com/company/24789881

YouTube www.youtube.com/channel/UC1IA9C6PoPd1G4M7B9QiZPQ/featured

Zukunftsbezogene Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Sie können Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen. Derartige Risiken und Ungewissheiten werden in den von uns bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die mit Risiken und Ungewissheiten einhergehen und deren Inhalt sich daher jederzeit ändern kann, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, nachträgliche Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren eines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005662/de/

Contacts:

Firmenkontakt:

The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com

+1 (866) 916-0833



Medienkontakt:

Spencer Herrmann

FischTank PR

coretec@fischtankpr.com

+1 (518) 669-6818