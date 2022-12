Carrefour und STEF haben am 29. November ein Logistikzentrum in Rungis eröffnet, um das Wachstum des Hauslieferdienstes in der Region Île-de-France zu beschleunigen und die Zustellung an demselben Tag in Paris und seinen Vororten auszubauen. Carrefour hat seinem Partner STEF die gesamte Logistik (Bestellungsannahme, Lagerung und Vorbereitung) anvertraut. Foto © Carrefour / STEF...

Den vollständigen Artikel lesen ...