Mitarbeiterqualifizierung führt zu einem langfristigen Unternehmenserfolg. Nur wer in die Personalentwicklung investiert, bietet Anreize der Bindung an die Firma. Hinzu kommt: Neue Bewerber orientieren sich verstärkt daran, ob ein Unternehmen eine professionelle Weiterbildung anbietet. Das Frische Seminar bietet ein punktgenaues Schulungsprogramm für Unternehmen in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...