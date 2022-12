DJ MÄRKTE ASIEN/Bank of Japan schickt Börse in Tokio auf Tauchstation

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Die für viele Marktteilnehmer überraschende Ausweitung des Renditeziels zehnjähriger japanischer Anleihen auf -0,50 bis +0,50 Prozent von -0,25 bis +0,25 Prozent hat am Dienstag die Kure an der japanischen Börse auf Tauchstation geschickt. Der Schritt der Bank of Japan (BoJ) kommt angesichts der weltweit nach oben tendierenden Marktzinsen de facto einer leichten geldpolitischen Straffung gleich, nachdem sie jahrelang an ihrem ultraexpansiven Kurs festgehalten hatte. Sie reagiert damit nach ihren zweitägigen Beratungen darauf, dass die Inflation in Japan zuletzt beharrlich und deutlich über dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent lag, wenn sie auch längst nicht so hoch war wie in den meisten anderen Ländern.

Der Nikkei-Index sackt in der Folge um 2,7 Prozent ab auf 26.504 Punkte. Zugleich schießt der Yen regelrecht um über 2,5 Prozent nach oben, der Dollar fällt von 136,80 auf 133,21 Yen. Die Zehnjahresrendite steigt um rund 16 Basispunkte von 0,26 auf 0,42 Prozent.

Dass mit der BoJ eine der letzten noch nicht restriktiv agierenden Notenbanken nun auf einen Straffungskurs eingeschwenkt ist, trübt auch die Stimmung an den Nachbarbörsen der Region. Dazu kommen negative Vorgaben der Wall Street, wo erneut die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen weiter auf den Kursen lastete.

In Hongkong geht es um 1,9 Prozent nach unten, in Schanghai um 0,9 und in Seoul um 0,7 Prozent. In Sydney hat der Handel bereits geendet, dort sackte das Leitbarometer um 1,5 Prozent ab.

Marktstratege Akira Moroga spricht von einem guten Timing der überraschenden Maßnahme der BoJ, denn weltweit habe zuletzt der Anstieg der Marktzinsen zumindest an Dynamik verloren. Die Notenbanker dürften darauf spekuliert haben, dass die Rendite nun zwar steigt, aber nicht allzu stark.

Klare Gewinner sind in Tokio Aktien aus dem Finanzsektor mit Gewinnen bis 8 Prozent, allen voran Banken, aber auch Versicherer. Banken gelten als Profiteure eines höheren Zinsniveaus, weil dies unter anderem die Margen im Kreditgeschäft verbessert. Für Versicherer verbessern sich mit dem Schritt der BoJ die Anlagemöglichkeiten.

Unter den weiteren Einzelwerten knicken Agile Group in Hongkong um 17 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.024,30 -1,5% -5,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.504,20 -2,7% -4,4% 07:00 Kospi (Seoul) 2.335,62 -0,7% -21,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.078,14 -0,9% -15,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.987,60 -1,9% -16,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.246,99 -0,3% +3,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.471,42 -0,4% -5,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:48 % YTD EUR/USD 1,0598 -0,1% 1,0608 1,0629 -6,8% EUR/JPY 141,27 -2,7% 145,20 144,43 +7,9% EUR/GBP 0,8746 +0,2% 0,8733 0,8724 +4,1% GBP/USD 1,2117 -0,2% 1,2147 1,2187 -10,5% USD/JPY 133,33 -2,6% 136,86 136,00 +15,8% USD/KRW 1.295,25 -0,5% 1.301,65 1.303,16 +9,0% USD/CNY 6,9871 +0,1% 6,9797 6,9811 +9,9% USD/CNH 6,9952 +0,1% 6,9862 6,9807 +10,1% USD/HKD 7,7835 +0,0% 7,7814 7,7832 -0,2% AUD/USD 0,6637 -0,9% 0,6700 0,6705 -8,6% NZD/USD 0,6312 -0,8% 0,6362 0,6381 -7,5% Bitcoin BTC/USD 16.784,13 +2,4% 16.391,30 16.739,98 -63,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,50 75,19 +0,4% +0,31 +9,0% Brent/ICE 79,87 79,8 +0,1% +0,07 +10,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,12 1.787,45 +0,1% +2,67 -2,2% Silber (Spot) 22,97 23,03 -0,3% -0,06 -1,5% Platin (Spot) 986,50 983,00 +0,4% +3,50 +1,7% Kupfer-Future 3,74 3,78 -1,3% -0,05 -15,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2022 00:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.