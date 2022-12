DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BUNDESBANK - Der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, sagt Arbeitnehmern in Deutschland gute Chancen voraus, in den kommenden Jahren deutlich höhere Löhne durchsetzen zu können. "Wir rechnen damit, dass die Löhne in Deutschland in den nächsten Jahren kräftiger steigen werden als in den vergangenen", sagte Nagel im Interview. Mit Blick auf die Teuerungsraten prognostizierte er einen deutlichen, aber einmaligen Rückgang im Dezember unter die Marke von 10 Prozent durch die neue Strom- und Gaspreisbremse. Im Januar und Februar könnten die Preise dann wieder steigen. Im Jahresschnitt 2023 erwartet Nagel eine Teuerungsrate von 7 Prozent. "Es bleibt eine Durststrecke." Die Inflation sei hartnäckig, "deshalb müssen wir hartnäckiger sein", so Nagel. (Stern)

RENTE - In der Debatte um die Erhöhung des Renteneintrittsalters werden die Vorschläge aus der Union immer konkreter. "Wir werden immer älter. Das Rentenalter sollte künftig an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Für jedes Jahr länger leben einen Monat später in Rente", sagte Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU). Die Rente mit 63 sei ein großer Fehler der GroKo gewesen. "Viele Hunderttausende Fachkräfte fehlen alleine deswegen", kritisierte Spahn. (Tagesspiegel)

STROMMIX - Im Streit um die künftige Stromerzeugung und den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken stellt die FDP Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Ultimatum. Zu Bild sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, Habeck müsse klar sagen, wie künftig Stromlücken beispielsweise bei Dunkelflaute gestopft werden sollen. "Strom muss sauber, sicher und bezahlbar sein. Ich erwarte vom zuständigen Minister ein Konzept spätestens zum Jahreswechsel, wie die ausbleibenden Strommengen ersetzt werden können", sagte Djir-Sarai. "Von einer Tabuisierung einer Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke über den April 2023 hinaus rate ich dabei ab." (Bild)

FRACKING - Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Düsseldorfer Landtag, Henning Höne, hat sich für Fracking in NRW ausgesprochen. Höne räumte im Interview ein, dass dies kommunikativ eine Herausforderung werde. "Aber es ist fatal, naiv und scheinheilig, Fracking komplett auszuschließen, obwohl wir unseren Bedarf über einige Jahre zum guten Teil damit decken könnten." Stattdessen kaufe man Erdgas aus Katar ein, und für die neuen Flüssiggasterminals, mit großem Jubel eröffnet, hole man Fracking-Gas aus Nordamerika. "Das ist weder preislich noch klimatechnisch besser." (Rheinische Post)

