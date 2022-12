DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Bank of Japan (BoJ) hat überraschend eine Ausweitung des Renditeziels zehjnjähriger japanischer Anleihen auf -0,50 bis +0,50 Prozent von -0,25 bis +0,25 Prozent beschlossen. Die Zentralbank hat für die Rendite der Benchmark-Staatsanleihe seit 2016 einen Zielbereich um null festgelegt und nutzt dies als Instrument, um die allgemeinen Marktzinsen niedrig zu halten.

Der Schritt der Bank of Japan kommt angesichts der weltweit nach oben tendierenden Marktzinsen de facto einer leichten geldpolitischen Straffung gleich, nachdem sie jahrelang an ihrem ultraexpansiven Kurs festgehalten hatte. Sie reagiert damit nach ihren zweitägigen Beratungen darauf, dass die Inflation in Japan zuletzt beharrlich und deutlich über dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent lag, wenn sie auch längst nicht so hoch war wie in den meisten anderen Ländern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 4Q

22:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise November PROGNOSE: -1,5% gg Vm/+31,4% gg Vj zuvor: -4,2% gg Vm/+34,5% gg Vj - CH 08:00 Handelsbilanz November zuvor: +2,978 Mrd CHF - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: -4,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember PROGNOSE: -22,3 zuvor: -23,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.814,00 -1,0% E-Mini-Future S&P-500 3.813,50 -0,8% E-Mini-Future Nsdq-100 11.075,25 -1,1% Nikkei-225 26.568,03 -2,5% Schanghai-Composite 3.071,81 -1,1% Hang-Seng-Index 19.004,90 -1,8% +/- Ticks Bund -Future 135,98 -122 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 13.942,87 +0,4% DAX-Future 13.956,00 -0,1% XDAX 13.886,92 -0,1% MDAX 25.023,99 +0,2% TecDAX 2.932,74 +0,0% EuroStoxx50 3.811,24 +0,2% Stoxx50 3.669,55 +0,3% Dow-Jones 32.757,54 -0,5% S&P-500-Index 3.817,66 -0,9% Nasdaq-Comp. 10.546,03 -1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,20 -45

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem leichteren Start an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die schwachen US-Vorlagen dürften auch hierzulande belasten. Für weiteren Druck auf Europas Aktien- und Anleihemärkte dürfte die Bank of Japan sorgen. In einem überraschend deutlichen Schritt hat sie die Zinspolitik verschärft. Vor allem gebe es nur noch wenige eigene Themen, die Liquidität dünne vor den Weihnachtstagen immer stärker aus. Schon kleinere Verkäufe könnten daher die Kurse nach unten drücken.

Rückblick: Gut behauptet - Nach dem jüngsten Abverkauf kam es am Montag zu einer kleinen Gegenbewegung. Unterstützung kam vom ermutigenden Ifo-Index. Im Euro-Stoxx-50 stellte der Sektor der Öl- und Gaswerte den größten Gewinner, gestützt von steigenden Ölpreisen. Gut kam im Handel der Aktienrückkauf von CRH (+2%) an.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Im DAX wurden die Vorzüge der Porsche AG (+3,5%) zum ersten Mal gehandelt. VW notierten ex Sonderdividende 10,7 Prozent oder 14,56 Euro tiefer, allerdings schüttete der Automobilkonzern 19,06 Euro je Vorzugsaktie an seine Aktionäre aus. Rheinmetall gaben mit der Nachricht über den Totalausfall des Schützenpanzers Puma um 7,8 Prozent nach. Die Aktionäre des angeschlagenen Energiekonzerns Uniper (+4%) stimmten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung dem mit der Bundesregierung und der finnischen Mutter Fortum ausgehandelten Rettungspaket zu. Südzucker schlossen 7,5 Prozent im Plus, nachdem die Analysten von Warburg die Aktie auf Kaufen hochgenommen hatten. Freenet (+5,1%) profitierten von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Compleo Charging sind im nachbörslichen Handel am Montag eingebrochen. Dem Unternehmen droht die Zahlungsunfähigkeit. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 80 Prozent tiefer getaxt. Die Papiere von Klöckner & Co SE wurden 3 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen baut das Geschäft in Nordamerika mit einer Übernahme aus. Der Stahlhändler kauft laut Mitteilung die National Material of Mexico für 340 Millionen US-Dollar. Die Aktie von Pfeiffer Vacuum legte um 2,0 Prozent zu. Das Unternehmen rechnet für das noch laufende Gesamtjahr mit einer besser als bislang in Aussicht gestellt Umsatzentwicklung.

USA - AKTIEN

Schwächer - Anhaltende Rezessionssorgen haben an der Wall Street auch zu Wochenbeginn für Abgaben gesorgt. Damit setzte sich die negative Tendenz aus der Vorwoche fort. Auslöser waren Befürchtungen, dass die US-Notenbank mit ihrer Geldpolitik die Wirtschaft in eine Rezession treiben könnte. Tesla-Aktien (-0,2%) hielten sich besser als der Gesamtmarkt. Die Aktie reagierte damit auf den Ausgang einer Umfrage unter Twitter-Nutzern, ob Elon Musk den Chefsessel der Social-Media-Platform räumen soll. 57,5 Prozent der Teilnehmer der Umfrage sind der Meinung, Musk solle zurücktreten - ein Votum, das Musk nach eigenen Angaben respektieren will. Ein Rücktritt als Twitter-CEO würde es Musk erlauben, sich wieder verstärkt seinen Aufgaben als Tesla-CEO zu widmen. Die Facebook-Mutter Meta (-4,1%) verstößt mit dem Tochterunternehmen Facebook Marketplace nach Auffassung der EU-Kommission durch eine Wettbewerbsverzerrung auf den Märkten für Online-Kleinanzeigen gegen Kartellvorschriften. Die Aktie von Walt Disney verlor 4,8 Prozent. Grund war der enttäuschende Kinostart des Films "Avatar: The Way of Water". Madrigal Pharmaceuticals haussierten um 268,1 Prozent, nachdem das Unternehmen ermutigende Ergebnisse einer Medikamentenstudie veröffentlicht hat.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,24 +3,7 4,20 350,7 5 Jahre 3,72 +8,8 3,63 245,8 7 Jahre 3,68 +9,7 3,59 224,5 10 Jahre 3,59 +10,2 3,49 207,8 30 Jahre 3,64 +9,5 3,54 173,8

US-Staatsanleihen waren nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte um 10,2 Basispunkte auf 3,59 Prozent. Die Investoren sehen eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken in aller Welt die Zinsen trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen bis 2023 weiter anheben werden, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0597 -0,1% 1,0608 1,0608 -6,8% EUR/JPY 140,68 -3,1% 145,20 145,38 +7,5% EUR/CHF 1,0776 -0,2% 1,0766 1,0738 -5,2% EUR/GBP 0,8738 +0,1% 0,8733 0,8721 +4,0% USD/JPY 132,76 -3,0% 136,86 137,03 +15,3% GBP/USD 1,2131 -0,1% 1,2147 1,2163 -10,4% USD/CNH 6,9855 -0,0% 6,9862 6,9850 +9,9% Bitcoin BTC/USD 16.780,83 +2,4% 16.391,30 16.640,45 -63,7%

Der Dollar, der in der vergangenen Woche zeitweise von seinem Ruf als sicherer Hafen profitiert hatte, zeigte sich wenig verändert. Zwischenzeitliche leichte Verluste wurden wieder aufgeholt. "Anpassungen zum Jahresende lässt die meisten wichtigen Währungen gegenüber dem Dollar steigen", sagte Karl Schamotta, Chefmarktstratege bei Corpay. Im asiatischen Handel am Dienstag reagiert der Yen mit einem Satz von rund 3,0 Prozent darauf, dass die japanische Notenbank das Zielband für die Zehnjahresrendite von -0,25 bis +0,25 auf -0,50 bis +0,50 Prozent ausgeweitet hat.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,51 75,19 +0,4% +0,32 +9,0% Brent/ICE 79,83 79,8 +0,0% +0,03 +10,2%

Die Ölpreise zogen an. Hier stützte die Absicht der USA, ihre strategischen Ölreserven wieder aufzufüllen, hieß es aus dem Handel. Diese wirke der Befürchtung einer globalen Wirtschaftsschwäche entgegen. Die Preise für Brent und WTI legten um bis zu 2,0 Prozent zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.791,79 1.787,45 +0,2% +4,34 -2,1% Silber (Spot) 23,04 23,03 +0,1% +0,01 -1,2% Platin (Spot) 984,00 983,00 +0,1% +1,00 +1,4% Kupfer-Future 3,73 3,78 -1,5% -0,06 -15,5%

Der Goldpreis gab einen Teil der Gewinne vom Freitag wieder ab. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

USA / EUROPA

Deutschland und Frankreich haben die USA zu Nachbesserungen an ihrem milliardenschweren Subventionspaket für grüne Technologien aufgerufen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und sein französischer Kollege Bruno Le Maire appellierten am Montag in einer gemeinsamen Erklärung an Washington, der Europäischen Union ähnliche Ausnahmeregeln einzuräumen wie sie die US-Freihandelspartner Kanada und Mexiko haben.

INNENPOLITIK USA

Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols Anfang 2021 hat die Justiz zu Strafverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump in vier Anklagepunkten aufgerufen. Die Abgeordneten warfen Trump am Montag bei einer öffentlichen Anhörung unter anderem Anstiftung oder Beihilfe zum Aufstand, Behinderung eines offiziellen Vorgangs und Verschwörung zum Betrug gegen die USA vor. Über ein Strafverfahren und eine mögliche Anklage muss nun das Justizministerium entscheiden.

INFLATION DEUTSCHLAND

Angesichts der hohen Inflationsraten brauchen die Deutschen laut Bundesbank-Präsident Joachim Nagel einen langen Atem. Im kommenden Jahr werde die Teuerung bei etwa 7 Prozent liegen, "ab dem Jahr '24 werden die Inflationsraten dann deutlich zurückgehen", sagte er den Sendern RTL und ntv.

KLÖCKNER & CO

baut das Geschäft in Nordamerika mit einer Übernahme aus. Der Stahlhändler kauft die National Material of Mexico für 340 Millionen US-Dollar.

IMMOFINANZ

erwirbt wie geplant eine direkte Mehrheitsbeteiligung an dem Wettbewerber S Immo. Von dem Großaktionär CPI Property werden laut Mitteilung gut 17,3 Millionen Aktien zu je 19,50 Euro je Aktie von S Immo oder insgesamt 337,5 Millionen Euro gezahlt. Im Endeffekt werde Immofinanz an dem Rivalen 50 Prozent plus eine Aktien halten.

COMPLEO CHARGING

Dem Ladetechnikspezialisten droht die Zahlungsunfähigkeit. Die in den vergangenen Wochen geführten Gespräche über eine kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel würden laut Mitteilung nicht mehr mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Compleo hatte vor kurzem noch mitgeteilt, sich mit einer neuen Strategie klar auf Profitabilität und stärker auf Kundenbedürfnisse auszurichten.

PFEIFFER VACUUM

rechnet für das noch laufende Gesamtjahr mit einer besser als bislang in Aussicht gestellt Umsatzentwicklung. Das Unternehmen erwartet für 2022 einen Umsatz von 900 Millionen Euro. Bisher hatte Pfeiffer Vacuum 860 Millionen bis 880 Millionen nach 771 Millionen Euro im Vorjahr in Aussicht gestellt. Unverändert im Vergleich zur bisherigen Prognose werde erwartet, dass die EBIT-Marge im Jahr 2022 um 14 (Vj: 12,1) Prozent liegen wird.

TWITTER

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat Twitter-Chef Elon Musk dazu aufgefordert, vor dem Europaparlament auszusagen. Wie ihr Sprecher am Montag mitteilte, hat Metsola dem Multimilliardär einen Brief mit einer Einladung geschickt. Bisher ist keine Antwort Musks auf die Anfrage bekanntgeworden. Das Parlament kann Musk nicht zum Erscheinen zwingen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2022 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.