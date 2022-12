DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die japanische Notenbank hat überraschend beschlossen, einen wichtigen Referenzzinssatz auf 0,5 Prozent von 0,25 Prozent steigen zu lassen. Die Entscheidung beendet eine lange Periode, in der die Bank of Japan (BoJ) die einzige große Zentralbank war, die die Zinsen nicht erhöhte und weiter einen ultraexpansiven Kurs fuhr. Die BoJ weitete das Band für die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe auf -0,5 bis +0,5 Prozent aus von zuvor -0,25 bis +0,25 Prozent. Seit 2016 galt ein Zielbereich um null als Instrument, um die allgemeinen Marktzinsen niedrig zu halten. Die 10-jährige Rendite, die aufgrund der Obergrenze der Zentralbank monatelang bei 0,25 Prozent gelegen hatte, stieg nach dem Beschluss umgehend auf 0,40 Prozent. Die BoJ nannte in der Erklärung nicht die Inflation als Grund. Stattdessen verwies sie auf die sich verschlechternde Funktionsweise des Marktes für Staatsanleihen und die Diskrepanzen zwischen der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen und der Rendite von Anleihen mit anderen Laufzeiten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:02 Fedex Corp, Ergebnis 2Q

22:15 Nike Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: -4,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.815,75 -0,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.082,75 -1,0% Nikkei-225 26.568,03 -2,5% Hang-Seng-Index 18.998,28 -1,8% Kospi 2.333,29 -0,8% Shanghai-Composite 3.072,63 -1,1% S&P/ASX 200 7.024,30 -1,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die überraschende Ausweitung des Renditeziels zehnjähriger japanischer Anleihen auf -0,50 bis +0,50 Prozent von -0,25 bis +0,25 Prozent schickt die Kure an der japanischen Börse auf Tauchstation geschickt. Der Schritt der Bank of Japan (BoJ) kommt angesichts der weltweit nach oben tendierenden Marktzinsen de facto einer leichten geldpolitischen Straffung gleich, nachdem sie jahrelang an ihrem ultraexpansiven Kurs festgehalten hatte. Die japanische Zehnjahresrendite steigt um rund 16 Basispunkte von 0,26 auf 0,42 Prozent. Dass mit der BoJ eine der letzten noch nicht restriktiv agierenden Notenbanken nun auf einen Straffungskurs eingeschwenkt ist, trübt auch die Stimmung an den Nachbarbörsen der Region. Dazu kommen negative Vorgaben der Wall Street, wo erneut die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen weiter auf den Kursen lastete. Klare Gewinner sind in Tokio Aktien aus dem Finanzsektor mit Gewinnen bis 8 Prozent, allen voran Banken, aber auch Versicherer. Banken gelten als Profiteure eines höheren Zinsniveaus, weil dies unter anderem die Margen im Kreditgeschäft verbessert. Für Versicherer verbessern sich mit dem Schritt der BoJ die Anlagemöglichkeiten.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie des Büroeinrichters Steelcase legte um 1,4 Prozent zu. Steelcase hatte für das dritte Quartal zwar einen höheren Gewinn ausgewiesen, die Erwartungen damit aber gleichwohl verfehlt. Allerdings fiel das Ergebnis auf bereinigter Basis besser als von Analysten erwartet aus. Für das laufende vierte Quartal avisierte das Unternehmen einen Umsatz unter der Erwartung, der im Vergleich zum Vorjahr aber in etwa stabil bleiben dürfte. Heico (+2%) meldete für sein beendetes viertes Quartal einen Nettogewinn von 97,2 (Vorjahr 86,1) Millionen Dollar und übertraf damit die Erwartung knapp. Verano tendierten 0,6 Prozent höher. Der Cannabis-Produzent hatte eine Verlangsamung seiner Investitionen angekündigt, zeigte sich aber zugleich zuversichtlich für die Marktchancen in einigen Bundesstaaten wie Maryland, wo es nun grünes Licht für den Cannabis-Konsum von Erwachsenen über 21 Jahre gab. Zugleich verfehlte Verano mit seinen Drittquartalszahlen die Erwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.757,54 -0,5% -162,92 -9,9% S&P-500 3.817,66 -0,9% -34,70 -19,9% Nasdaq-Comp. 10.546,03 -1,5% -159,38 -32,6% Nasdaq-100 11.084,59 -1,4% -159,13 -32,1% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 0,94 Mrd 3,23 Mrd Gewinner 932 961 Verlierer 2.222 2.140 unverändert 102 134

Schwächer - Anhaltende Rezessionssorgen in Folge des sich hinziehenden Zinserhöhungszyklus sorgten für weitere Abgaben. Tesla (-0,2%) hielten sich besser als der Gesamtmarkt. Die Aktie reagierte damit auf den Ausgang einer Umfrage unter Twitter-Nutzern, ob Elon Musk den Chefsessel der Social-Media-Platform räumen soll. 57,5 Prozent der Teilnehmer der Umfrage sind der Meinung, Musk solle zurücktreten - ein Votum, das Musk nach eigenen Angaben respektieren will. Ein Rücktritt als Twitter-CEO würde es Musk erlauben, sich wieder verstärkt seinen Aufgaben als Tesla-CEO zu widmen, so die Spekulation am Markt. Der Kurs der Facebook-Mutter Meta sackte um 4,1 Prozent ab. Das Tochterunternehmen Facebook Marketplace verstößt laut der EU-Kommission gegen Kartellvorschriften. Walt Disney verloren 4,8 Prozent als Reaktion auf den enttäuschende Kinostart des Films "Avatar: The Way of Water". Madrigal Pharmaceuticals haussierten um 268,1 Prozent, nachdem das Unternehmen ermutigende Ergebnisse einer Medikamentenstudie veröffentlicht hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,24 +3,7 4,20 350,7 5 Jahre 3,72 +8,8 3,63 245,8 7 Jahre 3,68 +9,7 3,59 224,5 10 Jahre 3,59 +10,2 3,49 207,8 30 Jahre 3,64 +9,5 3,54 173,8

US-Staatsanleihen wurden verkauft, die Renditen legten kräftig zu. Die Investoren sähen eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken in aller Welt die Zinsen trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen bis 2023 weiter anheben werden, hieß es. Dazu passend schwenkte in der Nacht zum Dienstag auch die japanische Notenbanken als eine der letzten noch expansiv agierenden nun auf einen restriktiveren Kurs um.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:48 % YTD EUR/USD 1,0598 -0,1% 1,0608 1,0629 -6,8% EUR/JPY 140,67 -3,1% 145,20 144,43 +7,5% EUR/GBP 0,8736 +0,0% 0,8733 0,8724 +4,0% GBP/USD 1,2132 -0,1% 1,2147 1,2187 -10,3% USD/JPY 132,79 -3,0% 136,86 136,00 +15,4% USD/KRW 1.291,05 -0,8% 1.301,65 1.303,16 +8,6% USD/CNY 6,9834 +0,1% 6,9797 6,9811 +9,9% USD/CNH 6,9849 -0,0% 6,9862 6,9807 +9,9% USD/HKD 7,7835 +0,0% 7,7814 7,7832 -0,2% AUD/USD 0,6654 -0,7% 0,6700 0,6705 -8,4% NZD/USD 0,6320 -0,7% 0,6362 0,6381 -7,4% Bitcoin BTC/USD 16.778,85 +2,4% 16.391,30 16.739,98 -63,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar, der in der vergangenen Woche zeitweise von seinem Ruf als sicherer Hafen profitiert hatte, zeigte sich wenig verändert. Zwischenzeitliche leichte Verluste wurden im US-Handel wieder aufgeholt, gestützt von steigenden US-Renditen. "Anpassungen zum Jahresende lässt die meisten wichtigen Währungen gegenüber dem Dollar steigen", sagte Karl Schamotta, Chefmarktstratege bei Corpay.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag schießt der Yen nach oben um 3 Prozent, nachdem die Bank of Japan ihren geldpolitischen Kurs überraschend gestrafft hat, worauf die Marktzinsen in Japan deutlich steigen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,50 75,19 +0,4% +0,31 +9,0% Brent/ICE 79,85 79,8 +0,1% +0,05 +10,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen an um bis zu 2 Prozent, weiter gestützt von der Absicht der USA, die angezapften strategischen Ölreserven wieder aufzufüllen. Diese habe der Befürchtung einer globalen Wirtschaftsschwäche entgegengewirkt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.791,68 1.787,45 +0,2% +4,23 -2,1% Silber (Spot) 23,04 23,03 +0,1% +0,01 -1,2% Platin (Spot) 983,55 983,00 +0,1% +0,55 +1,3% Kupfer-Future 3,73 3,78 -1,5% -0,06 -15,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab einen Teil der Gewinne vom Freitag wieder ab. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CHINA - Geldpolitik

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte den vierten Monat in Folge unverändert belassen. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bleibt bei 3,65 Prozent, der fünfjährige bei 4,30 Prozent.

USA / EUROPA - Handelspolitik

Deutschland und Frankreich haben die USA zu Nachbesserungen an ihrem milliardenschweren Subventionspaket für grüne Technologien aufgerufen und forden ähnliche Ausnahmeregeln wie sie die US-Freihandelspartner Kanada und Mexiko genießen.

USA - Politik

Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols Anfang 2021 hat die Justiz zu Strafverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump in vier Anklagepunkten aufgerufen. Die Abgeordneten warfen Trump unter anderem Anstiftung oder Beihilfe zum Aufstand, Behinderung eines offiziellen Vorgangs und Verschwörung zum Betrug gegen die USA vor. Über ein Strafverfahren und eine mögliche Anklage muss nun das Justizministerium entscheiden. Trump wirft dem Untersuchungsausschuss vor, seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 verhindern zu wollen.

HONEYWELL

wird fast 203 Millionen Dollar zahlen, um Ermittlungen in den USA und Brasilien wegen Bestechungsgeldern an Beamte in Algerien und bei der staatlichen Ölgesellschaft Brasiliens beizulegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2022 01:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.