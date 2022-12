Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag knapp im Plus geschlossen, der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Aufschlag von 0,3%. Konjunkturdaten brachten zum Wochenstart keine Impulse, der am Vormittag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland war zwar gut ausgefallen, wirkte sich aber nicht merklich an den Börsen aus, das viel beachtete Wirtschaftsbarometer war nach dem Tief im September den dritten Monat in Folge gestiegen und besser ausgefallen als erwartet. Bei den Einzelwerten hielt das Interesse an Semperit weiter an, nach dem Verkauf der Medizinsparte und einem Kurssprung am Freitag ging es für den Gummi- und Kautschukkonzern gestern um weitere 3,3% nach oben. Ebenfalls zulegen konnte OMV, unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...