ams Osram veräussert den Geschäftsbereich für Entertainment-Beleuchtung Clay Paky an die in Deutschland ansässige Arri AG. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Mit dieser Vereinbarung setzt ams Osram den Angaben zufolge die letzte der Veräußerungen um, die nach dem Erwerb von Osram angekündigt worden waren, und verstärkt damit den Fokus auf das Hightech-Halbleiter- und das Automotive- sowie Speziallampengeschäft. "Die Ankündigung ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von ams Osram, sich auf die Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik zu konzentrieren und Geschäfte zu veräußern, die nicht zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie sind", heißt es seitens ams Osram.

