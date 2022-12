Mit dem Wissen von heute hätte die Netzwerkpanne im Sommer verhindert werden können, sagt Skyguide-Chef Alex Bristol in einem Interview.Bern - Skyguide-Chef Alex Bristol hat die Verbesserungsvorschläge der Untersuchung nach der Netzwerkpanne im Sommer anerkannt. Mit dem Wissen von heute hätte die Panne verhindert werden können, sagte er im Interview mit Tamedia-Zeitungen am Dienstag. Die Flugsicherungsgesellschaft Skyguide hatte Fehlermeldungen zwei Tage vor der Netzwerkpanne am 15. Juni als Fehlalarme interpretiert.

