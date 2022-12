DJ Deutsche Erzeugerpreise sinken im November stärker als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Erzeugerpreise sind im November deutlicher als erwartet zurückgegangen, was vor allem an den Energiepreisen lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken sie gegenüber dem Vormonat um 3,9 Prozent und lagen um 28,2 (Oktober: 34,5) über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang von nur 1,5 und eine Jahresteuerung von 31,4 Prozent prognostiziert.

Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise im Vorjahresvergleich ist weiterhin die Preisentwicklung bei Energie, bedingt durch den hohen Wägungsanteil der Energiepreise am Gesamtindex in Kombination mit außergewöhnlich hohen Preisveränderungen. Zudem stiegen, teilweise infolge der Preissteigerungen für Energie, auch die Preise für Verbrauchsgüter, Vorleistungsgüter, Gebrauchsgüter und Investitionsgüter deutlich an. Auch für den Rückgang des Erzeugerpreisindex gegenüber dem Vormonat ist die Entwicklung der Energiepreise hauptverantwortlich.

Die Energiepreise waren im Durchschnitt um 65,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr bei Energie hatten die Preissteigerungen für Erdgas in der Verteilung, gefolgt von denen für elektrischen Strom. Gegenüber dem Vormonat Oktober sanken die Energiepreise allerdings um 9,6 Prozent, hauptsächlich verursacht durch den Rückgang der Preise für Erdgas in der Verteilung sowie für elektrischen Strom.

