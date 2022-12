DJ MÄRKTE ASIEN/Bank of Japan erwischt Börsianer auf falschem Fuß

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones) Die überraschende Ausweitung des Renditeziels zehnjähriger japanischer Anleihen hat die Börsianer in Ostasien am Dienstag auf dem falschen Fuß erwischt und die Kurse auf Talfahrt geschickt - insbesondere in Tokio. Die Bank of Japan (BoJ) weitete das Zielband auf -0,50 bis +0,50 Prozent von -0,25 bis +0,25 Prozent aus, was angesichts der weltweit nach oben tendierenden Marktzinsen de facto einer ersten geldpolitischen Straffung entspricht, nachdem sie zuletzt als letzte wichtige Notenbank an ihrem ultraexpansiven Kurs festgehalten hatte. Die japanische Zehnjahresrendite reagierte umgehend und lag zuletzt bei 0,42 Prozent, 16 Basispunkte höher als am Montag.

Die Inflation in Japan hielt sich zuletzt beharrlich und deutlich über dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent lag, wenn sie auch längst nicht so hoch war wie in den meisten anderen Ländern. Gleichwohl betonten die Notenbanker, dass der geldpolitische Schritt eine Reaktion auf die sich verschlechternde Funktionsweise des Marktes für Staatsanleihen und die Diskrepanzen zwischen der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen und der Rendite von Anleihen mit anderen Laufzeiten sei.

Der Nikkei-Index sackte um 2,5 Prozent ab auf 26.568 Punkte. Zugleich wertete der Yen stark auf, zum Dollar zuletzt um rund 3 Prozent. Der Dollar kostete 132,79 Yen, verglichen mit 136,80 am Vorabend.

Der Schwenk der BoJ auf einen strafferen Kurs trübte die ohnehin schon maue Stimmung an den Nachbarbörsen der Region weiter ein. Dazu kamen negative Vorgaben der Wall Street, wo erneut die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen auf den Kursen gelastet hatte. In Hongkong lag der HSI im Späthandel 1,9 Prozent im Minus, Schanghai verlor 1,1, Seoul 0,8 und Sydney 1,5 Prozent - an einigen Plätzen war es bereits das vierte Tagesminus in Folge.

Die chinesische Notenbank ließ derweil ihre Referenzzinsen für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte den vierten Monat in Folge unverändert.

Gutes Timing der BoJ-Überraschung

Marktstratege Akira Moroga sprach von einem guten Timing der überraschenden Maßnahme der BoJ, denn weltweit habe zuletzt der Anstieg der Marktzinsen zumindest an Dynamik verloren. Die Notenbanker dürften darauf spekuliert haben, dass die Rendite nun zwar steigt, aber nicht allzu stark.

Klare Gewinner waren in Tokio Aktien aus dem Finanzsektor mit Gewinnen bis gut 9 Prozent, allen voran Banken, aber auch Versicherer. Banken gelten als Profiteure eines höheren Zinsniveaus, weil dies unter anderem die Margen im Kreditgeschäft verbessert. Für Versicherer verbessern sich mit dem Schritt der BoJ die Anlagemöglichkeiten.

Unter den weiteren Einzelwerten knickten Agile Group in Hongkong um knapp 17 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.024,30 -1,5% -5,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.568,03 -2,5% -5,4% 07:00 Kospi (Seoul) 2.333,29 -0,8% -21,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.073,77 -1,1% -15,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.998,28 -1,8% -17,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.248,22 -0,3% +3,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.468,38 -0,6% -5,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:48 % YTD EUR/USD 1,0598 -0,1% 1,0608 1,0629 -6,8% EUR/JPY 141,22 -2,7% 145,20 144,43 +7,9% EUR/GBP 0,8726 -0,1% 0,8733 0,8724 +3,9% GBP/USD 1,2132 -0,1% 1,2147 1,2187 -10,3% USD/JPY 132,79 -3,0% 136,86 136,00 +15,4% USD/KRW 1.292,12 -0,7% 1.301,65 1.303,16 +8,7% USD/CNY 6,9812 +0,0% 6,9797 6,9811 +9,8% USD/CNH 6,9849 -0,0% 6,9862 6,9807 +9,9% USD/HKD 7,7835 +0,0% 7,7814 7,7832 -0,2% AUD/USD 0,6654 -0,7% 0,6700 0,6705 -8,4% NZD/USD 0,6320 -0,7% 0,6362 0,6381 -7,4% Bitcoin BTC/USD 16.778,85 +2,4% 16.391,30 16.739,98 -63,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,51 75,19 +0,4% +0,32 +9,0% Brent/ICE 80,28 79,8 +0,6% +0,48 +10,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 132,29 -100,0% -132,29 +97,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.791,68 1.787,45 +0,2% +4,23 -2,1% Silber (Spot) 23,04 23,03 +0,1% +0,01 -1,2% Platin (Spot) 983,60 983,00 +0,1% +0,60 +1,4% Kupfer-Future 3,73 3,78 -1,5% -0,06 -15,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

