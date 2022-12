Hinter dem Türchen Nummer 20 des BÖRSE ONLINE Adventskalenders verbirgt sich ein cleverer Fonds, der seit über 20 Jahren erfolgreich in Agrar-, Energie- und Rohstoffaktien investiert. Von Ralf Ferken 25 Aktien verteilt auf drei Branchen Im Jahr 2022 war der Amundi Aktien Rohstoffe bislang einer der wenigen Fonds, die sich positiv entwickelt haben. Fondsmanager Andreas Marcinkowski investiert dort in 25 Aktien, die er in jedem Quartal wieder mit vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...