Das von Clarity AI angetriebene SFDR Reporting Professional versetzt Kunden von LSEG in die Lage, die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) zu erfüllen und über 20 Pflicht- und Wahlbereiche akkurat zu berichten

Die Analysen von Clarity-AI kombinieren die berichteten Finanz- und ESG-Daten von LSEG mit den modellierten und kontroversen Daten von Clarity AI, um Kunden eine umfassendere Datenabdeckung zu bieten

Clarity AI, die führende globale Nachhaltigkeitsplattform, verkündet die Partnerschaft mit Refinitiv, ein Unternehmen der London Stock Exchange Group (LSEG), die der Entwicklung von SFDR Reporting Professional dient.

Die SFDR ist eine Schlüsselkomponente des EU-Maßnahmenplans für eine nachhaltige Finanzwirtschaft, der darauf abzielt, Kapitalflüsse zu Unternehmen und Aktivitäten zu fördern, die im Einklang mit den ökologischen und sozialen Ziele der EU stehen. Dementsprechend müssen Finanzinstitutionen die prinzipiellen nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionen auf soziale und ökologische Angelegenheiten offenlegen. Ferner müssen Anbieter nachhaltiger Anlageprodukte zusätzliche Offenlegungen auf Produktebene machen. Die nachfolgenden Daten von Refinitiv Lipper1 zeigen das Kapital unter Artikel 8 und Artikel 9 sowie das damit verbundene verwaltete Vermögen (Assets under Management, AUM) und deuten darauf hin, wie viele Firmen unter die SFDR-Offenlegungspflichten fallen:

Artikel 8: 5.219.972 Mio. Euro (10.300 Primaries)

Artikel 9: 478.424 Mio. (1.221 Primaries)

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem Team bei LSEG, die uns in die Lage versetzt, einer noch breiteren Kundenbasis unsere marktführenden SFDR-Daten und Reporting-Ressourcen bereitzustellen", sagte Rebeca Minguela, Gründerin und CEO von Clarity AI. "LSEG bedient Tausende Vermögensverwalter, die gemäß SFDR berichten müssen. Dabei wird Genauigkeit entscheidend sein, insbesondere im Hinblick auf die mit ESG und Nachhaltigkeit verbundene regulatorische Überwachung."

SFDR Reporting Professional ist mit Funktionen ausgestattet, die die marktführende Datenabdeckung von über 50.000 Unternehmen mit den umfassenden Berichtsdaten von LSEG zu ESG, Fundamentals, Fonds und Sovereigns kombinieren.

Der Zugriff auf die Daten erfolgt über eine API. Das vollständig integrierte Tool wird die Aggregation auf Portfolioebene sowie die Ansicht auf individueller Sicherheitsstufe erlauben. Insgesamt werden über 20 Indikatoren abgebildet, einschließlich 16 Pflichtindikatoren. PDF-Berichtsvorlagen sollen darüber hinaus die Berichterstattung an die Regulatoren benutzerfreundlich machen.

"SFDR verpflichtet Anbieter nachhaltiger Investmentprodukten zu zusätzlicher Berichterstattung und viele benötigen umfassende Reportingtools, um die Auflagen erfüllen zu können. Als einer der Dienstleister mit den umfassendsten Nachhaltigkeitsdaten und Indizes sind wir bestrebt, hochmoderne Ressourcen zu entwickeln, indem wir mit führenden Nachhaltigkeitsspezialisten zusammenarbeiten", so Cornelia Andersson, Group Leader, Nachhaltige Finanzierung und Anlagen bei LSEG. "Die Partnerschaft mit Clarity AI stellt sicher, dass unsere Kunden die bestmöglichen Informationen und Ressourcen für ihr SFDR-Reporting haben. Zudem erkunden wir bereits weitere Möglichkeiten für eine zukünftige Kooperation mit Clarity AI."

1 Stand der Daten am 15.Dezember 2022

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Organisationen und Verbrauchern ökologische und soziale Erkenntnisse zu liefern. Bis November 2022 hat die Plattform von Clarity AI über 50.000 Unternehmen, 320.000 Fonds, 198 Länder und 188 Kommunalverwaltungen analysiert zwei- bis 13-mal mehr als jeder andere Anbieter auf dem Markt und Daten und Analysen für Investitionen, Verbraucherforschung, Unternehmensforschung und die Berichterstattung zu Nachhaltigkeitsbestimmungen weltweit geliefert. Clarity AI unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten und verwaltet mit seinem Kundennetzwerk Vermögenswerte in Höhe von mehreren Billionen Euro. Seine Partnerschaften mit Endverbrauchern ermöglichen es dem Unternehmen, täglich an Millionen von E-Commerce-Transaktionen teilzuhaben und Hunderte Millionen Verbraucher über mehr als 400.000 Händler zu erreichen.clarity.ai

Über Refinitiv, ein Unternehmen der LSEG

Refinitiv, ein Unternehmen der LSEG (London Stock Exchange Group), ist einer der weltweit größten Finanzdaten- und Infrastrukturdienstleister. Mit über 40.000 Kunden und 400.000 Endnutzern in 190 Ländern versorgt Refinitiv Teilnehmer des globalen Finanzmarkts. Wir stellen Informationen, Einblicke und Technologien bereit, die es Verbrauchern ermöglichen, kritische Investitions-, Handels- und Risikoentscheidungen vertrauensvoll zu treffen. Wir bieten Auswahlmöglichkeiten und Chancen, indem wir eine einzigartige offene Plattform mit erstklassigen Daten und Kompetenz kombinieren und so Performance, Innovation und Wachstum bei unseren Kunden und Partnern vorantreiben. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.refinitiv.com/en.

Über LSEG

Die LSEG (London Stock Exchange Group) ist ein führender Finanzmarktinfrastrukturbetreiber und global aufgestellter Anbieter von Daten, Analysen, Nachrichten und Indexprodukten.

Wir helfen Unternehmen und Wirtschaften dabei, Innovationen zu finanzieren, Risiken zu steuern und Arbeitsplätze zu schaffen, indem wir Kunden über den gesamten Handelslebenszyklus hinweg unterstützen von Vorhandelsentscheidungen bis zur Durchführung dieser Handelsgeschäfte sowie der Kapitalbeschaffung und Zahlung.

Mit 23.000 Mitarbeitern in 70 Ländern können wir auf einen über 300 Jahre hinweg aufgebauten Wissens- und Erfahrungsschatz zurückgreifen, um finanzielle Stabilität zu fördern, Wirtschaften zu befähigen und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

