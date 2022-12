Mark Mahaney, Analyst bei Evercore, hält Amazon nach wie vor für hochattraktiv für Langfrist-Anleger. Allerdings hat der Experte die kurzfristigen Erwartungen zurückgeschraubt. Die Aktie des Techkonzerns sei ein "Buffett-Kauf", so Mahaney in Anspielung an des Altmeisters Vorliebe für unterbewertete Titel.Aufgrund der kurzfristigen Probleme bei Amazon senkte Mahaney zwar das Kursziel von 170 auf 150 Dollar. Das bedeutet allerdings immer noch ein Kurspotenzial von 75 Prozent. Das Rating lautet weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...