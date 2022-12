DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

BOJ lässt Rendite auf 10-jährige Staatsanleihen bis auf 0,5% ansteigen

Die japanische Notenbank hat überraschend beschlossen, die erlaubte Schwankungsbreite der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von 25 auf 50 Basispunkte auszuweiten. Die Entscheidung stärkte den Yen und beendete eine lange Periode, in der die Bank of Japan die einzige große Zentralbank war, die die Zinsen nicht erhöhte. Die BOJ teilte mit, dass die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe auf bis zu 0,5 Prozent steigen könne von einer bisherigen Obergrenze von 0,25 Prozent. Die Notenbank hat für die Rendite der Benchmark-Staatsanleihe seit 2016 einen Zielbereich um null festgelegt und nutzt dies als Instrument, um die allgemeinen Marktzinsen niedrig zu halten. Die 10-jährige Rendite, die aufgrund der Obergrenze der Zentralbank monatelang bei 0,25 Prozent gelegen hatte, stieg im Nachmittagshandel schnell auf 0,40 Prozent.

Deutsche Erzeugerpreise sinken im November stärker als erwartet

Die deutschen Erzeugerpreise sind im November deutlicher als erwartet zurückgegangen, was vor allem an den Energiepreisen lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken sie gegenüber dem Vormonat um 3,9 Prozent und lagen um 28,2 (Oktober: 34,5) über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang von nur 1,5 und eine Jahresteuerung von 31,4 Prozent prognostiziert.

Bundesbank-Präsident Nagel bittet um "Geduld" bei hohen Inflationsraten

Angesichts der hohen Inflationsraten brauchen die Deutschen laut Bundesbank-Präsident Joachim Nagel einen langen Atem. Im kommenden Jahr werde die Teuerung bei etwa 7 Prozent liegen, "ab dem Jahr '24 werden die Inflationsraten dann deutlich zurückgehen", sagte er den Sendern RTL und ntv. "Deswegen muss ich an dieser Stelle noch um Geduld bitten." Nagel verwies auf die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB). "Ich finde schon, dass die Notenbanken im Eurosystem, die EZB, wir haben schon stark gehandelt im Laufe des Jahres mit vier Zinserhöhungen mittlerweile und die Zinserhöhungen werden weitergehen." Allerdings wirkten die Zinsanhebungen immer erst verzögert.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte den vierten Monat in Folge unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Ifo-Institut: Exporterwartungen gestiegen

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung leicht verbessert. Die Ifo-Exporterwartungen sind demnach im Dezember auf plus 1,6 Punkte gestiegen, von plus 0,9 Punkten im November. "Die deutsche Industrie startet vorsichtig optimistisch ins neue Jahr mit Blick auf ihre Ausfuhren", erklärte Institutspräsident Clemens Fuest.

Trump wirft U-Ausschuss Versuch zur Verhinderung seiner Präsidentschaftskandidatur vor

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat dem Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols vorgeworfen, mit der Forderung nach einem Strafverfahren Trumps Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 verhindern zu wollen. "Diese ganze Geschichte, mich strafrechtlich zu verfolgen, ist dasselbe wie das Amtsenthebungsverfahren - ein parteiischer Versuch, mich und die Republikanische Partei ins Abseits zu stellen", erklärte Trump am Montag in seiner Onlineplattform Truth Social.

EU-Parlament fordert Elon Musk zu Aussage vor Abgeordneten auf

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat Twitter-Chef Elon Musk dazu aufgefordert, vor dem Europaparlament auszusagen. Wie ihr Sprecher am Montag mitteilte, hat Metsola dem Multimilliardär einen Brief mit einer Einladung geschickt. Bisher ist keine Antwort Musks auf die Anfrage bekanntgeworden. Das Parlament kann Musk nicht zum Erscheinen zwingen.

Supreme Court legt geplante Aufhebung von Abschieberegelung auf Eis

Der Oberste Gerichtshof der USA hat das für Mittwoch geplante Auslaufen einer umstrittenen Abschieberegelung vorerst auf Eis gelegt. Der Präsident des Supreme Court, John Roberts, gab am Montag einem entsprechenden Eilantrag einer Reihe von konservativ regierten Bundesstaaten gegen ein Urteil eines Bundesrichters vom November statt. Damit geht das juristische Ringen um die unter dem früheren Präsidenten Donald Trump beschlossene und unter dem Namen Title 42 bekannte Reglung weiter.

Syrien: Israelische Raketen um Hauptstadt Damaskus abgefangen

Syrien hat Medienberichten zufolge in der Nacht zum Dienstag israelische Raketen in der Region um die Hauptstadt Damaskus abgefangen. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Dienstag unter Berufung auf eine syrische Militärquelle und berichtete von "Explosionen in der Nähe von Damaskus". Zwei Soldaten seien verletzt worden.

SCHWEIZ

Nov Handelsbilanz Überschuss 0,494 Mrd CHF

Nov Exporte 20,916 Mrd CHF

Nov Importe 20,422 Mrd CHF

