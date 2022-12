Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Ehrenloser Chart of Doom und die grünsten Aktien der Welt20.12. - Der tägliche Börsen-Shot In der heutigen Folge "Alles auf Aktien" sprechen die Finanzjournalisten Daniel Eckert und Holger Zschäpitz über Glöckchenläuten in Frankfurt, das drohende Ende einer Ladesäulenaktie und die Kryptobörse Coinbase, die jetzt weniger wert ist als die Spaßwährung Dogecoin. Außerdem geht es um Porsche AG, VW, Compleo Charging, Apple, Adidas, Mercado Libre, Lehman Brothers, Microsoft, Schneider Electric, Novo Nordisk, ASML, United Health, Roche, Thermo Fisher, Waste Management, Danaher, Tesla. Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de. ...

