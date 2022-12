San Francisco (ots/PRNewswire) -Die neuen Funktionen der Connected Worker®-Plattform ermöglichen eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung und schützen die persönlichen Daten der NutzerParsable, der Anbieter der Connected Worker®-Plattform für Produktion und Industrie, hat heute neue Funktionen für seine Plattform bekannt gegeben, die es allen Ebenen des Industriebetriebs ermöglichen, schneller die besten Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig die personenbezogenen Daten der einzelnen Mitarbeiter zu schützen.Industrieunternehmen wie American Axle & Manufacturing (AAM)%26a%3DAmerican%2BAxle%2B%2526%2BManufacturing%25C2%25A0(AAM)&a=American+Axle+%26+Manufacturing+(AAM)) nutzen die Plattform von Parsable, um die Daten von Werksmitarbeitern bei Routinetätigkeiten über Smartphones und Tablets zu erfassen. Schon eine einzige Erkenntnis kann zu Produktivitätsgewinnen in Millionenhöhe führen. Fortune-500-Kunden setzen Parsable weltweit an mehr als 800 Standorten in 86 Ländern ein und erzielen damit innerhalb weniger Monate erstaunliche Ergebnisse wie die Reduzierung von Fehlern um 75 % und die Steigerung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) um 6 % - ganz ohne IT-Unterstützung.Parsable versorgt Industrieunternehmen mit innovativen Funktionen, die wertvolle Daten und verwertbare Einblicke in die Betriebsabläufe in der Fertigung ermöglichen. Zu den wichtigsten Funktionen, die heute als Bestandteil der Parsable Connected Worker-Plattform angekündigt wurden, gehören:- Bedingungslogik - Diese neue Funktion ermöglicht es den Mitarbeitern, dynamisch auf Hinweise zu Bedingungen innerhalb der Parsable-App zu reagieren. Die Autoren von Vorlagen verwenden logische "Wenn/Dann"-Anweisungen, um bestimmte Bedingungen festzulegen, die die Dateneingabe oder die nächsten Schritte anzeigen, die zu unternehmen sind. Für Mitarbeiter an vorderster Front passt sich eine Vorlage dynamisch an die Informationen an, die bei jedem Schritt eines Prozesses erfasst werden. So können die Bediener der Geräte bei einer Änderung des Zustands schnell die besten Entscheidungen treffen.- Historische Werte - Parsable bietet eine einfache, nahtlose Möglichkeit für Werksmitarbeiter, Daten zu überprüfen, Trends zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen - alles innerhalb einer einzigen Anwendung. Historische Werte bieten den Mitarbeitern in der Fertigung Zugang zu früheren Ergebnissen für bestimmte Eingaben, die von den Autoren der Vorlagen festgelegt wurden. Mit diesen neu gewonnenen Daten und ihrem eigenen Fachwissen können die Mitarbeiter präventiv tätig werden. Indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird, selbstgesteuerte Echtzeit-Trendanalysen durchzuführen, können die Mitarbeiter vorbeugende Maßnahmen ergreifen und Entscheidungen schneller treffen.- PII-Kennzeichnung - Um stets die Vorschriften einzuhalten, müssen Industrieunternehmen sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten der einzelnen Arbeitnehmer geschützt sind. Autoren von Vorlagen können Eingabefelder, die personenbezogene Daten erfassen, mit einem PII-Umschalter kennzeichnen. Dieses neue Metadatenfeld erleichtert das Auffinden, Verwalten und, falls erforderlich, Löschen personenbezogener Daten."Parsable hat die Digitalisierung in der gesamten Fertigung revolutioniert. Diese neuen Funktionen der Plattform ermöglicht es Industrieunternehmen, einen noch besseren Einblick in die Abläufe in der Fertigung zu erhalten. Auf eine Art und Weise, die den Schutz personenbezogener Daten beibehält und es führenden Unternehmen ermöglicht, schnelle Entscheidungen zu treffen, die zu konkreten Ergebnissen führt", erklärte Matt Belkin von Parsable.Schnellere Unterstützung von AAM bei fundierten EntscheidungenAAM ist mit 25.000 Mitarbeitern und 85 Werken weltweit der größte Zulieferer von Kfz-Antriebssträngen (Achsen). Das Unternehmen verlangt, dass alle Mitarbeiter der Fertigungslinie und deren Vorgesetzte die Arbeitsanweisungen vierteljährlich überprüfen. Früher wurde dies mit Hilfe von Excel-Tabellen erledigt, doch dabei gab es Lücken, die letztlich viele Standorte daran hinderten, die Prüfung rechtzeitig und vollständig abzuschließen.Durch die Zusammenarbeit mit Parsable ist AAM in der Lage, alle zuständigen Mitarbeiter und Vorgesetzten in den weltweiten Niederlassungen in über zehn verschiedenen Sprachen zu erreichen und sie mit den entsprechenden Daten zu versorgen, damit sie schnell Entscheidungen treffen können. AAM hat durch die in der Parsable-Plattform erfassten Aktivitätsdaten neue Einblicke in die Arbeitsabläufe und Prozesse an der Basis gewonnen, so dass jedes Werk in der Lage ist, die vorgeschriebene vierteljährliche Überprüfung der Arbeitsanweisungen fristgerecht und vollständig durchzuführen."Wir verwenden Parsable, um neue Daten zu sammeln und schnell darauf zugreifen zu können. Das hat uns geholfen, ein neues Niveau bei der Datenvisualisierung und der Einhaltung von Standardverfahren zu erreichen", erklärt John Klein, Leiter Geschäftssysteme, American Axle & Manufacturing. "Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter waren in der Lage, die Verwendung von Parsable schnell zu erlernen und die erforderlichen Audits durchzuführen. Unser Managementteam verwendet benutzerdefinierte Dashboards, die auf Parsable-Daten basieren, um entscheidende Vorgänge zu überwachen, bei denen Parsable zum Einsatz kommt."Die Funktionen für Bedingungslogik, historische Werte und PII-Kennzeichnung sind jetzt für alle Parsable-Kunden verfügbar. Weitere Informationen zu Parsable finden Sie auf https://parsable.com.Informationen zu ParsableParsable) hilft den Führungskräften der weltweit größten Industrieunternehmen dabei, Big Data zu nutzen und Erkenntnisse zu gewinnen, die sie zur Verbesserung ihrer betrieblichen Abläufe und zur Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft benötigen. Führende Hersteller verlassen sich tagtäglich auf die Connected Worker®-Plattform von Parsable, um Millionen von Datenpunkten aus ihren Arbeitsabläufen an der vordersten Front zu verfolgen und eine noch nie dagewesene Transparenz zu nutzen, um die Produktivität zu optimieren und den Kapitalertrag zu steigern. Parsable hat seinen Hauptsitz in San Francisco und ist in ganz Nordamerika und Europa vertreten. Folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn, Twitter (@ParsableHQ) und lesen Sie den Parsable-Blog.parsable@shiftcomm.comPressekontakt:SHIFT Communications für Parsableparsable@shiftcomm.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1946975/Parsable_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/american-axle--manufacturing-erzielt-auWergewohnliche-ergebnisse-bei-der-compliance-und-standardisierung-von-prozessen-mit-parsable-301704556.htmlOriginal-Content von: Parsable, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167377/5398658