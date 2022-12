DJ EUREX/Bund-Future vom Tief erholt

FRANKFURT (Dow Jones)-Die Volatilität bei den Anleihen ist weiterhin kaum anders als brutal zu bezeichnen. Der Bund-Future hat bisher in einer Spanne von 139 Ticks gehandelt. Gen Süden schickte die Bank of Japan die Renten. Die Bank of Japan beabsichtigt, die Steuerung der Renditekurve insofern zu verändern, dass die Rendite 10-jähriger Anleihen nun 50 Basispunkte statt wie bisher 25 Basispunkte um die Null-Prozent-Marke schwanken darf. Diese Maßnahme wird von den Zinsstrategen der Helaba als erster Schritt zur Normalisierung der ultralockeren Geldpolitik verstanden. Renditen rund um den Globus steigen daraufhin deutlich. In Europa belastet nicht nur die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen den Rentenmarkt, sondern auch die zu erwartende Ausweitung des Anleiheangebots zur Finanzierung der zum Teil rekordhohen Haushalte.

Der März-Kontrakt verliert 74 Ticks auf 136,46 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,22 Prozent und das Tagestief bei 135,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 68.680 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert -22 Ticks auf 117,23 Prozent.

December 20, 2022 03:05 ET (08:05 GMT)

