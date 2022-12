Klöckner & Co übernimmt National Material of Mexico über ihre Tochtergesellschaft Kloeckner Metals Corporation in den USA. National Material of Mexico sei ein führendes unabhängiges Service-Center-Unternehmen und Materialanbieter für die Automobilindustrie und andere industrielle Endmärkte in Nordamerika. Die Transaktion sei noch abhängig von den erforderlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...