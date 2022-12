Bonn (www.anleihencheck.de) - Australien konnte den Handelsüberschuss zum fünften Mal in Folge auf einen Rekordwert ausbauen, so die Analysten von Postbank Research.Die Oktoberdaten hätten ein anhaltend hohes Niveau der Erdgas- und Metallexporte gezeigt.Der PMI der Dienstleistungen sei mit einem Rückgang von 49,3 im Oktober auf 47,6 Punkte im November weiter in den Bereich gesunken, der eine Schrumpfung der Aktivität erwarten lasse. Belastet worden sei er u.a. durch die steigenden Zinssätze. Der PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei von 52,7 im Oktober auf 51,3 Punkte im November gesunken und verbleibe im expansiven Bereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...