Hannover (www.anleihencheck.de) - Die britische Wirtschaft rutscht aktuell regelrecht in eine Rezession ab, so die Analysten der Nord LB.Bereits im 3. Quartal sei das BIP im Vereinigten Königreich nach noch vorläufigen Angaben um 0,2% Q/Q geschrumpft. Zunächst werde dieser Trend hin zu einer spürbaren Schwäche der britischen Ökonomie noch anhalten. Die Analysten würden mit Blick auf das Gesamtjahr 2023 mit einer realen Wachstumsrate von lediglich -1,0% rechnen. Die umfangreichen Leitzinsanhebungen, welche die Bank of England als Reaktion auf die unerfreulich hohen Inflationsraten habe implementieren müssen, würden zur Erklärung dieser Entwicklung sicher auch eine Rolle spielen. Zudem halle der Brexit noch nach! ...

