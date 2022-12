Nach dem erfolgreichen Eintritt in den deutschen und britischen Markt sowie den Rekordumsätzen in Frankreich über 3 Jahre hinweg festigt Deenova seine führende Rolle in Italien mit dem Zuschlag für die öffentliche Ausschreibung der AUSL Piacenza. Damit untermauert Deenova die 100-prozentige Kundenbindungsrate seit 2007 sowie eine unbestrittene technologische Führungsposition bei der Automatisierung von Krankenhausapotheken, die darauf abzielt, Prozesse, Patientensicherheit und Zeitmanagement des Personals in Gesundheitseinrichtungen zu verbessern.

Die öffentliche Ausschreibung mit der Bezeichnung "Telematisches nichtoffenes Verfahren für die Beschaffung logistischer Unterstützungsleistungen und die erforderlichen medizinischen Geräte" umfasst die Flaggschifflösungen von Deenova wie etwa die Software Orbit, D1 All-In-1 Stations, D1 All-In-1 Trolley sowie die All-In-1-Schränke für die Handhabung von Arzneimitteln ohne Einzeldosis (All-In-1 Meds, All-In-1 Fridge und All-In-1 Narcotics) sowie die RFID-Technologie D8 für medizinische Geräte.

"Die Ausschreibung der AUSL Piacenza über sechs Jahre", so Giorgio Pavesi, CEO von Deenova, "ist ein Beleg für die in unserem bestehenden Kundenstamm herrschende volle Zufriedenheit mit unseren Automatisierungslösungen. Wir sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz bei der Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln und medizinischen Geräten durch eine kontinuierliche technologische Entwicklung: In den Krankenhäusern von Piacenza werden wir die bereits verwendeten Lösungen durch neue ergänzen wie etwa die Kanban-Methode für die automatische Nachbestellung kostengünstiger Geräte und das Real Time Location System für die Rückverfolgbarkeit des Patientenweges in der Chirurgie."

Die AUSL Piacenza hat etwa 750 Betten, die sich auf die vier Krankenhäuser von Bobbio, Castel San Giovanni, Fiorenzuola und Piacenza verteilen, sowie 91 operative Einheiten, darunter die Zentren für psychische Gesundheit und die Krankenhausapotheke. Auf dem X. Kongress der SIFACT mit dem Titel "Klinische Ergebnisse: gemeinsame Verpflichtung und Verantwortung"" wurde das Poster "Chargen-Management bei Einzeldosistherapien, die vom Krankenhausapothekendienst für die Zentren für psychische Gesundheit vorbereitet werden" der AUSL Piacenza als bestes Abstract gewürdigt. Im Rahmen des Projekts wurden fehlerfreie Lösungen von Deenova eingeführt, um die vollständige Rückverfolgbarkeit von Einzeldosistherapien zu gewährleisten und so die Therapietreue und das klinische Risikomanagement zu fördern. Dieses Modell für die Verwaltung von Arzneimitteln kann auf großflächige Lager ausgedehnt werden, um die vollständige Rückverfolgbarkeit der Lieferkette zu gewährleisten.

Deenova ist der unangefochtene Marktführer auf dem Gebiet der kombinierten Mechatroniklösungen (Roboter und Automatisierung) für geschlossene Arzneimittelkreisläufe sowie zeit- und ortsunabhängige, RFID-basierte Rückverfolgbarkeit medizinischer Geräte im Gesundheitswesen. Die einzigartigen, patentierten, vollständig integrierten Lösungen von Deenova mindern den wachsenden Druck auf Gesundheitsdienstleister, um die Patientensicherheit zu verbessern, Behandlungsfehler zu reduzieren, den Abfall und die Abzweigung überwachter Substanzen zu minimieren, die Kosten einzudämmen und die Kluft zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischen Personal zu verringern. Deenova gewährleistet die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren, zum einmaligen Gebrauch bestimmten Medizinprodukten mit einem Einsparungspotential von 15 bis 25 Prozent.

Weitere Informationen zu den marktführenden Lösungen von Deenova finden Sie unter www.deenova.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005565/de/

