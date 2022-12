Die Zinsangst nimmt wieder zu. Ein überraschender Strategiewechsel der Bank of Japan (BoJ) wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. Viele Technologie- und Wachstumswerte fallen wieder zurück. Auch die Aixtron-Aktie dehnt die Konsolidierung auf hohem Niveau aus.AKTIONÄR-Leser wissen: Aixtron hat sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet. Der höchste Auftragseingang seit 2011 spiegelt die hohe ...

