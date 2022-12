Clay Paky soll weg. Dazu hat der Technologiekonzern eine Vereinbarung zum Verkauf unterzeichnet. Die italienische Tochter, die 2014 von OSRAM übernommen worden war, soll an die in Deutschland ansässige Arri AG gehen. Finanzielle Angaben zu dem Deal wurden keine gemacht. Angeblich ist das der letzte Verkauf nach dem Erwerb von OSRAM und nach Unternehmensangaben ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von AMS OSRAM, sich auf die Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik zu konzentrieren und Geschäfte zu veräußern, die nicht zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie sind. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV









