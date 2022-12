Berlin (ots) -Das kommende Jahr wird für alle Asterix- und Obelix-Fans sensationell. Ab dem 26. Oktober präsentiert Story House Egmont den neuen Asterix-Band. Mit an Bord für das 40. gallische Abenteuer ist der neue Autor Fabrice Caro, genannt Fabcaro. Zeichner Didier Conrad freut sich über die Verstärkung im Asterix-Team."Mit Fabcaro macht es mindestens genauso viel Spaß wie mit Jean-Yves Ferri. Sie stecken beide voller Ideen und es bereitet mir sehr viel Spaß, ihre Geschichten in Bilder festzuhalten. Der nächste Comic ist voller Überraschungen und spektakulären Wendungen!"Gemeinsam treten sie in die Fußstapfen der genialen Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo und erzählen das neue Abenteuer von Asterix dem Gallier, dessen Comicgeschichten Millionen Leser:innen rund um den Globus seit über sechs Jahrzehnten begeistert. Seit 1959 wurden weltweit 393 Millionen Alben in 117 Sprachen und Dialekten verkauft.2023 wird überhaupt ein prall gefülltes Asterix-Jahr, denn die Gallier haben noch mehr Überraschungen auf Lager: Ab dem 3. April 2023 ist die neue illustrierte Bildergeschichte "Asterix und Obelix im Reich der Mitte" zum großen Kinofilm, der am 18. Mai über die riesigen Leinwände in Deutschland flimmert, im Handel erhältlich. Große Vorfreude auch auf viele weitere Neuerscheinungen in 2023 von Idefix, Asterix und Co. bei Story House Egmont!Reservieren Sie schon heute Ihr Rezensionsexemplar für das 40. Asterix-Abenteuer.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)16097416569E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5398698