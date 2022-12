Bank of Japan mit Strategiewechsel in der Geldpolitik

Werbung



Die japanische Zentralbank weitet die Spanne langfristiger Anleiherenditen aus. Außerdem: Mit dem Trendkompass der HSBC haben sie die aktuellsten Aktientrends immer im Blick.



Im laufenden Jahr hatten Notenbanken weltweit - ob beispielsweise die Fed, die EZB oder die BoE - ihre Leitzinssätze deutlich erhöht um die hohe Verbraucherpreisinflation zu bekämpfen. Lediglich die Bank of Japan (BoJ) hatte sich dieser Entwicklung verweigert und führte ihre ultralockere Geldpolitik fort, obwohl sogar das historisch deflationäre Land mit steigender Inflation zu kämpfen hat. Infolgedessen sank der Wert des Yen gegen den USD auf den niedrigsten Stand seit den 1990er Jahren. Am heutigen Dienstag verkündeten die japanischen Zentralbanker jedoch einen überraschenden Strategiewechsel. Die Spanne der langfristigen Anleiherenditen wurde um 0,25 Prozent nach oben und unten geweitet, was Marktteilnehmer als ersten Schritt zur Straffung der Geldpolitik werten. Seit einigen Wochen sind immer wieder Gerüchte zu vernehmen, die von einer bevorstehenden geldpolitischen Wende in Japan sprechen. Infolge der Meldung sackte der Nikkei um 2,90 % ab und auch der DAX© eröffnete 0,8 % tiefer. Zudem zog der Yen gegenüber dem USD hingegen deutlich an.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

