LOS ANGELES, Dec. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von Carvalhaes (das "Company"), einem brasilianischen Vertreiber von Laborverbrauchsmaterialien und wissenschaftlichen Geräten, bekanntzugeben. Carvalhaes, die erste Übernahme von Calibre Scientific in Lateinamerika, baut die globale Vertriebsplattform von Calibre Scientific weiter aus.



Carvalhaes wurde 1996 gegründet und bedient einen breiten Kundenstamm aus den Bereichen Pharmazie, Veterinärmedizin, Forschung, Lebensmittel, Umwelt und Industrie. Carvalhaes bietet ein differenziertes Portfolio von mehr als 200.000 Produkten an, darunter Zubehör für die Chromatographie, Chemikalien, Testkits und Standards, Glaswaren und Verbrauchsmaterialien; alles wird sorgfältig über die umfangreichen Vertriebskanäle des Unternehmens geliefert.

Mit dieser Übernahme erweitert Calibre Scientific sein wachsendes Portfolio um einen der größten unabhängigen Distributoren von Laborverbrauchsmaterialien und -geräten in Brasilien. "Wir freuen uns, Carvalhaes in die Calibre Scientific-Familie aufzunehmen", so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. "Carvalhaes ist ein klarer Marktführer auf dem brasilianischen Markt mit einem beeindruckenden Produktkatalog und einer beeindruckenden Kundenreichweite. Wir freuen uns darauf, das Portfolio von Carvalhaes mit anderen Marken von Calibre Scientific und neuen Lieferantenbeziehungen weiter auszubauen. Gemeinsam werden wir unsere globale Lieferkette weiter stärken, was uns ermöglicht, unsere Kunden durch die zweckdienliche Bereitstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen besser zu unterstützen."

"Ich freue mich sehr auf die Zukunft von Carvalhaes als Teil von Calibre Scientific", so Celso Freire de Carvalhaes, Gründer und CEO. "Wir sind stolz auf die zuverlässigen Dienstleistungen und Produkte, die unser Unternehmen anbietet. Mit ergänzenden Produktangeboten und einer ähnlichen Leidenschaft für fachmännischen Service und Lieferung bin ich zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit Calibre Scientific unseren Mitarbeitern und Kunden weiterhin einen Mehrwert bringen wird."

