Die einen hassen es, andere lieben es. Die Debatte um das Homeoffice wird vielerorts emotional geführt. Unser Autor zieht Bilanz nach 35 Monaten ohne Tischtennisplatte, Teeküche und Meetings vor Ort. Seit dem Beginn der Coronapandemie arbeite ich komplett im Homeoffice. Was für viele ein entbehrungsreicher Schritt war, fühlt sich für mich seither richtig an. Zum einen, weil Infektionswellen auch heute noch so manch ein Team binnen kurzer Zeit komplett ausknocken können, zum anderen aber auch, weil ich persönlich mehr Gleichgewicht in mein Leben bekommen konnte. Ich liebe das Homeoffice. Und ich will nicht mehr ins Büro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...