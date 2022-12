EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Vermietungserfolge im LES3 in Eschborn Frankfurt am Main, 20. Dezember 2022 - Vermietungserfolge für die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850): Das Telekommunikationsunternehmen Cisco Systems und der Automobilzulieferer Continental haben ihre bestehenden Mietverträge bei der PREOS-Bestandsimmobilie LES3 in Eschborn vor den Toren Frankfurt am Mains verlängert. Cisco Systems hat seinen bestehenden Mietvertrag bei einer genutzten Fläche von 6.000 Quadratmetern bis Juli 2028 verlängert. Continental hat im LES3 eine Fläche von 9.000 Quadratmetern angemietet und seinen Mietvertrag bis Oktober 2026 erneuert. Die Büroimmobilie LES3 in Eschborn ist vollvermietet und befindet sich seit 2020 im Portfolio der PREOS. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge im LES3 liegt nunmehr bei 4,6 Jahren. Die PREOS-Mehrheitsaktionärin publity AG fungiert bei dem Objekt als Asset Manager. Stephan Noetzel, Vorstand der PREOS: "Der Standort Eschborn zeichnet sich durch seine unmittelbare Nähe zur Finanzmetropole Frankfurt aus. Der doppelte Vermietungserfolg zeigt, dass die Nachfrage nach hochklassigen Immobilien in sehr guten Lagen ungebrochen hoch bleibt." Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Frankfurt am Main. Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: preos@edicto.de

