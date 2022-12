Pressemitteilung der Douglas GmbH:

Robustes Geschäftsmodell: DOUGLAS legt bei Umsatz und Ergebnis weiter zu

Viertes Quartal 2021/22:

- Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche ("lfl") von 10,2% im vierten Quartal (Juli bis September 2022); plus 20,6% (lfl) über Vor-Corona-Niveau (Q4 2018/19)- Filialgeschäft im vierten Quartal mit 556,6 Mio. Euro um 3,0% über Vorjahreswert, E-Commerce steigert Umsätze um 16,7% auf 247,2 Mio. Euro- Operatives Konzernergebnis (bereinigtes EBITDA) von 45,8 Mio. Euro im vierten Quartal

Geschäftsjahr 2021/22

- Gesamtumsatz 2021/22 steigt um 17,0% auf rund 3,65 Mrd. Euro (lfl +21,8%), plus 18,3% lfl im Vergleich zu "Vor-Corona" (2018/19)- Filialgeschäft mit Anstieg beim Jahresumsatz von 27,4% auf rund 2,44 Mrd. Euro (auf vergleichbarer Fläche +40,9%), E-Commerce im Gesamtjahr mit rund1,2 Mrd. Euro mehr als doppelt so hoch wie "Vor-Corona"- Operatives Konzernergebnis (bereinigtes EBITDA) steigt im Gesamtjahr um 49,4% auf 325,5 Mio. Euro; niedriges Nettoergebnis durch außerordentliche, nicht cash-wirksame Belastungen - Nettoliquidität auf Vorjahresniveau mit ausreichend Spielraum- Wirtschaftliches Umfeld in Europa weiterhin herausfordernd und geprägt von hoher Inflation, verunsicherten Konsument*innen und Störungen in der Lieferkette

DOUGLAS, der führende Anbieter für Premium-Beauty in Europa, hat im vierten Quartal und damit auch im gesamten Geschäftsjahr 2021/22 Umsatz und Ergebnis gesteigert. Dabei konnte der Düsseldorfer Konzern sowohl im Filialgeschäft als auch im E-Commerce zulegen. Mit einem Gesamtjahresumsatz von rund 3,65 Mrd. Euro lag das Unternehmen um 17,0% über dem Niveau des Vorjahres und rund 6% über der "Vor-Corona"-Zeit.

