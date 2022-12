Nicolai Bräutigam (MMD): Vermögen erfolgreich durch die Krisen navigiert

20.12.2022

Expertise von Managern Vermögensverwaltender Fonds nutzen

In den vergangenen Jahren gab es an den Finanzmärkten viele Herausforderungen für Anlegerinnen und Anleger - die Corona-Pandemie, die Inflation sowie den Russland-Ukraine Krieg, um nur einige zu nennen. In solchen Zeiten ist es gut, wenn man das eigene Vermögen auch Experten anvertrauen kann.

Eine Möglichkeit ist es, die besondere Expertise und langjährige Erfahrung von Managern Vermögensverwaltender Fonds zu nutzen. Denn diese steuern ihre Fonds, durch das besondere Augenmerk auf die Risikoreduzierung, oft erfolgreich durch schwierige Börsenphasen - und das auch über mehrere Jahre hinweg.

Doch in welche Vermögensverwaltende Fonds soll man als Anleger investieren?

Das Fondsangebot ist groß: Knapp 1.800 Vermögensverwaltende Fonds (VV-Fonds) befinden sich alleine in der Datenbank der MMD Analyse und Advisory GmbH. Darunter den passenden VV-Fonds zu finden, ist nicht einfach. Daher haben wir eine Analyse darüber erstellt, welche Fonds bei Betrachtung der vergangenen 5 Jahre einen soliden Job, bei gleichzeitig positivem Gesamtergebnis, gemacht haben. Dafür haben wir nicht nur die Rendite, sondern auch das Risiko betrachtet.

Methodik:

Zunächst wurden alle VV-Fonds ermittelt, die in den 12 Monaten, vor dem 30.11.2022, durchgehend 5 Sterne im monatlichen MMD-Ranking für den Betrachtungszeitraum "5 Jahre" erhielten. Dabei basiert das MMD-Ranking, entsprechend der Zielsetzungen Vermögensverwaltender Fonds, zu fünfzig Prozent auf Ertrags- und zu fünfzig Prozent auf Risikokomponenten. Mehr zur Berechnung des MMD-Rankings erfahren Sie auf der Webseite der MMD (www.mmd.gmbh/analyse/module-analyseprozess).

Anschließend wurde für diese VV-Fonds die jeweilige 5-Jahres-Performance berechnet. In den nachfolgenden Tabellen finden Sie die VV-Fonds, deren Ergebnis über diesen Betrachtungszeitraum positiv war.

Für die bessere Vergleichbarkeit, sind die Fonds, wie im MMD-Rankingreport (freier Download auf der Webseite von Asset Standard), in die Kategorien Defensiv, Ausgewogen, Offensiv und Flexibel unterteilt.

VV-Fonds mit durchgängiger 5-Sternewertung (5 Jahresbetrachtung) im MMD-Ranking in den vergangenen 12 Monaten und positiver 5-Jahres -Performance:

VV-Fonds Defensiv:

Stand: 30.11.2022

VV-Fonds Ausgewogen:

Stand: 30.11.2022

VV-Fonds Offensiv:

Stand: 30.11.2022

VV-Fonds Flexibel:

Stand: 30.11.2022

Für eine leistungsgerechte Bewertung des Fondsmanagers sollten die VV-Fonds im Detail geprüft und über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Dabei können in einem ersten Schritt quantitative Rankings - wie das MMD Ranking - helfen, eine entsprechende Vorauswahl zu treffen. So kann mit einem Blick erfasst werden, welche VV-Fonds ein angemessenes Chance-Risiko-Profil aufweisen. Nichtsdestotrotz sollte jeder Anleger vor dem Erwerb von VV-Fonds prüfen, ob die Anlagestrategie sowie der Anlagehorizont mit dem eigenen Chance-Risiko Profil kompatibel sind.

Da es auch in Zukunft gewiss weitere Herausforderungen geben wird, ist es für Anlegerinnen und Anleger eine gute Strategie, an Vermögensverwaltenden Fonds festzuhalten.

Weiterführende Informationen zu Vermögensverwaltenden Fonds bieten wir Ihnen gerne.