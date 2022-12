Unterföhring (ots) -Für Sarah Connor war 2022 "das wildeste Jahr meiner Karriere." In "Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" schaut der Moderator am Mittwoch, 21. Dezember 2022, um 20:15 Uhr gemeinsam mit seinen Gästen Sarah Connor, Karoline Herfurth, Linda Zervakis, Melissa Khalaj, Andrea Kiewel, Stefanie Heinzmann, Marcel Reif, Peter Maffay, Alvaro Soler und Smudo auf ein ereignisreiches, denkwürdiges Jahr zurück und feiert mit ihnen besondere "Heldinnen des Jahres".Das Jahr 2022: Dabei denkt jeder sofort an die großen Themen wie den Krieg in der Ukraine, den Premierminister-Krimi in Großbritannien, das 9-Euro-Ticket, den Hitzesommer oder die Fußball-WM in Katar. Aber daneben gibt es unzählige Geschichten von mutigen, engagierten Menschen, die mit ihrem Einsatz Großes bewirken. Jörg Pilawa: "In diesem Jahr durfte ich viele Menschen kennen lernen, die das Leben ein klein wenig besser machen." In "Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" würdigt der Moderator einige "Heldinnen des Jahres":- Marion Koch - die Mutter von Schauspieler Samuel Koch holte im gesamten Jahr über 400 körperbehinderte Menschen aus der Ukraine und veranlasste, dass sie sicher in Deutschland, Holland und der Schweiz leben können. Samuel Koch: "Sie hat die gerettet, die sich nicht selbst retten können. Ich bin echt stolz auf meine Mama!"- Kim und Sofie (aus Refrath, NRW) gründeten den Verein "Freds Herzenswünsche" und erfüllen Kindern mit angeborenen Herzfehlern Herzenswünsche. "Die Kinder haben ein Lachen in den Augen und das macht uns glücklich", erklärt Kim.- Die iranischen Aktivistinnen Sarah Ramani und Azam Jangravi. Die mutigen Frauen berichten täglich über die Instagram-Kanäle von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in Clips und Beiträgen über das brutale Vorgehen des iranischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung."Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" ist eine Produktion von Cheerio Entertainment."Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" - am Mittwoch, 21. Dezember 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynSAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169email: petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5398757