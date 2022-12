Hannover (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt starken Wachstumsraten in Australien dürften nun durch die Leitzinsanhebungen der jüngeren Vergangenheit sprichwörtlich einen Dämpfer erhalten, so die Analysten der Nord LB.Tendenzen, die in diese Richtung deuten würden, hätten sich bereits im 3. Quartal 2022 gezeigt. Nach dem starken Wachstum im 2. Quartal sei es am aktuellen Rand "lediglich" zu einem Anziehen um 0,6% Q/Q gekommen. Dabei hätten zudem Sonderfaktoren eine stützende Wirkung entfaltet. Nach den Restriktionen, die im Rahmen der Pandemie ergriffen worden seien, würden nun z. B. positive ökonomische Impulse vom nationalen und internationalen Tourimus kommen. Man könne in diesem Zusammenhang ganz eindeutig von Nachholeffekten sprechen. Zudem habe ein langsames Abklingen der Lieferkettenprobleme am aktuellen Rand ohne jeden Zweifel geholfen. Nun lägen - zumindest ökonomisch gesprochen - etwas schwierigere Zeiten vor dem Land. ...

