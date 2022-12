Der deutsche Ladeinfrastrukturhersteller Compleo Charging Solutions wird aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit kurzfristig Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung stellen. Der Vorstand sieht "die positive Fortführung des Unternehmens nicht mehr als überwiegend wahrscheinlich an". Wie das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung schreibt, sei der Vorstand "zu dem Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...