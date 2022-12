Nach einem schwachen Handelsstart hat der DAX am Dienstag die Verluste schnell reduzieren können. Eine restriktiver als erwartete Geldpolitik der Bank of Japan hat nur kurzfristig für Verunsicherung gesorgt. Unter der 14.000-Punkte-Marke bleibt das Chartbild allerdings nach wie vor deutlich angeschlagen.Die Bank of Japan hat beschlossen, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Dies wird als erster Schritt in Richtung einer leichten geldpolitischen Straffung gewertet. ...

