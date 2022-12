Langenfeld (ots) -Das Langenfelder Tech Unternehmen führt auch in diesem Jahr die kleine Weihnachtstradition fort. Alle Mitarbeitenden bekommen einen Weihnachtsbaum geschenkt und der Wert der Bäume wird an das Bergische Kinder- und Jugendhospiz gespendet.Das Bergische Kinder- und Jugendhospiz unterstützt Familien ab dem Tag der Diagnose ihrer Kinder. Mit dem Ziel: schwerst- und unheilbar erkrankten Kindern und Jugendlichen ein Leben gemeinsam mit ihrer Familie zu ermöglichen. Das Hospiz ist nicht nur ein Ort der Trauer und des Abschieds. Vielmehr verschafft das Bergische Kinder- und Jugendhospiz den Familien glückliche Momente in einer schönen Atmosphäre und hilft dabei, Erinnerungen zu kreieren.Beistand für die Kleinsten unter uns"Seit ein paar Jahren unterstützen wir mit großer Freude das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz in Wuppertal. Wenn wir dadurch einen kleinen Beitrag leisten können, den Kindern und ihren Familien den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, sind wir dankbar für diese Möglichkeit. Die Arbeit des Teams vor Ort kann gar nicht genug geschätzt werden", sagt Wolfgang Kallweit, Gründer und Geschäftsführer von PropertyExpert.Mit einer Spende unterstützt PropertyExpert die ehrenwerte Arbeit des Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz in Wuppertal. Für PropertyExpert ist es eine Herzensangelegenheit, regionale Institutionen zu unterstützen und dem Hospiz Wertschätzung entgegenzubringen. Jährlich sterben rund 5.000 Kinder und Jugendliche an unheilbaren Krankheiten. Die Arbeit und Unterstützung aller Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendhospize leistet einen enorm wichtigen Beitrag.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155002/5398852