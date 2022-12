Warum die Preise für Verbraucher 2023 dennoch deutlich teurer werden Derzeit mehren sich die Zeichen für ein Abflauen der hohen Inflation in Deutschland: Am Dienstag meldete das Statistische Bundesamt einen Rückgang der Erzeugerpreise im November um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Nach dem Minus von 4,2 Prozent im Oktober ist es bereits der zweite Rückgang in Folge. Ursache sind günstigere Energiepreise, vor allem für Erdgas, Strom und Kraftstoffe. ...

