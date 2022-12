Berlin (ots) -Mit der langfristigen Verlängerung zweier Anleihen und der Erhöhung der Zinssätze um zwei Prozent kann die Berliner Accentro Real Estate AG in schwierigem Marktumfeld einen spektakulären Erfolg verbuchen. Die Accentro-Transaktion gilt vom Ergebnis her als "WM-Sieg in der Finanzwelt". "Die Einigung mit den Gläubigern auf eine Verlängerung der 2023er Anleihe ist ein wichtiger Schritt nach vorn und gibt dem Unternehmen genug Planbarkeit und finanziellen Spielraum in anspruchsvollen Zeiten. SRC geht davon aus, dass sich dies auch in einer Kurserholung in den kommenden Monaten widerspiegeln wird", so Stefan Scharff, Managing Partner von SRC Research, Frankfurt am Main. Das Rating-Haus bestätigt aufgrund der aktuellen Meldung das Kaufen-Rating bei einem Zielpreis von sieben Euro und sieht bei dem niedrigen Kursniveau erhebliche Kursgewinne, was auch daran liegt, dass die Anleihen umfassend abgesichert sind.Die Vereinbarung gilt als Meisterwerk des Accentro-Vorstandsvorsitzenden Lars Schriewer, der das Unternehmen sicher durch die Corona-Pandemie geführt hat und ebenso erfolgreich durch die aktuellen Folgen des Kriegs in der Ukraine navigiert. Schriewer gilt als einer der innovativsten Manager der deutschen Immobilienwirtschaft. In diesem Jahr hat er mit Accentro den renommierten CFI.co-Award für die beste Wohnimmobilienstrategie Deutschlands gewonnen und hat eine richtungsweisende strategische Partnerschaft mit ImmobilienScout24 geschlossen. Im Rahmen der Kooperation sichert ACCENTRO Bauträgern und Verkäufern eine Abnahme- und Vertriebsgarantie zu und schafft so ein sicheres Exit-Szenario, das in Zeiten steigender Baukosten wieder verlässliche Kostenkalkulationen zulässt.Zusätzlich treibt das Unternehmen den digitalen Wandel in der Immobilienwirtschaft voran und hat zusammen mit der Samsung-Tochter Cheil das Unternehmen Proprate gegründet. Proprate bündelt alle Kaufangebote der großen Immobilienportale und versieht sie mit einem Scoring für Kapitalanleger. Mit diesem kreativen Geschäftsmodell führte Lars Schriewer das Unternehmen sicher durch die Corona-Pandemie, sodass ACCENTRO im Geschäftsjahr 2021 trotz schwieriger Umstände einen Rekordumsatz von 192,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 53,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, erzielte. Auch das erste Quartal 2022 stand für die Accentro unter einem guten Stern, so konnte der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22,1 %, das EBIT um 59,0 % und die EBIT-Marge gar um 250 Basispunkte gesteigert werden.Das Geschäftsmodell der Accentro fußt auf drei verschiedenen Tätigkeitsfeldern: Das Kerngeschäft ist der Vertrieb von Wohnungen an private Käufer. Mehr als 18.000 Wohnungen im Wert von weit mehr als 2 Mrd. Euro hat das Unternehmen seit 2009 verkauft. Zusätzlich treibt Accentro, insbesondere seit der Berufung von Lars Schriewer zum CEO im März 2020, den Aufbau eines eigenen Wohnimmobilienportfolios mit mittlerweile rund 4.300 Einheiten voran, um im Rahmen einer Buy-and-Hold-Strategie über die Erzielung von Mieteinnahmen eine weitere stabile Einnahmequelle zu erschließen. Drittes Standbein des Unternehmens ist die Vermarktung und der Vertrieb von Wohnungen für Bestandshalter, Investoren und Projektentwickler.Die Accentro Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft Accentro Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet Accentro Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures.Pressekontakt:Eberhard Vogt, Chefredakteur BERLINboxxTel.: 030 8146460-12, Mail: chefredaktion@berlinboxx.deOriginal-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119853/5398877