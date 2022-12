EQS-Ad-hoc: Fielmann AG / Schlagwort(e): Expansion

Fielmann AG: Fielmann übernimmt Gesellschaften der MFI-Gruppe in Spanien



20.12.2022 / 11:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Die Fielmann-Gruppe (Fielmann Aktiengesellschaft) hat am heutigen Tag eine verbindliche Vereinbarung bezüglich des Erwerbs sämtlicher Anteile an den spanischen Gesellschaften Ibervisión (Ibervisión Servicios Ópticos, S.L.), Medop (Medop, S.A.), und Elaboria (Elaboria, S.L.), geschlossen. Verkäufer ist die MFI-Gruppe (Medical Fomento Industrial, S.L.) mit Sitz in Bilbao, Spanien. Die Unternehmen sind überwiegend in der Augenoptik und Hörakustik mit Filialgeschäften sowie vorgelagerter Fertigung tätig.

Die Gesellschaften erzielten im Geschäftsjahr 2021 konsolidierte Umsätze von insgesamt ca. € 31,2 Millionen. Dem Kaufpreis für sämtliche Anteile an den Gesellschaften liegt eine barmittel- und schuldenfreie Bewertung von ca. € 70,8 Millionen zugrunde.

Fielmann-Gruppe erwirbt Medical Óptica Audición, beschleunigt Expansion in Spanien

Marktführer im Baskenland betreibt Einzelhandel, fertigt Brillengläser und Schutzausrüstung



Die Fielmann-Gruppe übernimmt mit Wirkung zum 31. Dezember dieses Jahres 100 Prozent der Anteile an Einzelhandel, Großhandel und Produktion der MFI-Gruppe, einem führenden Augenoptiker und Hörakustiker in Nordspanien. Mit dieser Akquisition beschleunigt das Familienunternehmen aus Hamburg die Expansion in Spanien und bestätigt die Pläne, mittelfristig die Marktführerschaft zu erreichen. Dies ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Vision 2025, im Rahmen derer die Fielmann-Gruppe digitaler und internationaler wird, um allen Menschen zu helfen, die Schönheit in der Welt zu hören und zu sehen.



Mit Ausnahme der Verwaltung einiger Immobilien (nicht Teil der Transaktion) werden alle Geschäftsbereiche der MFI-Gruppe Teil der Fielmann-Gruppe: Medical Óptica Audición ist mit 19 Fachgeschäften und einem Online-Shop Marktführer im Baskenland und einer der führenden Augenoptiker und Hörakustiker in Nordspanien. Ferner sind eine augenoptische Oberflächen- und Randschleiferei sowie eine Produktion persönlicher Schutzausrüstung Teil der Transaktion. Im Jahr 2021 erzielten die drei Geschäftsbereiche einen Außenumsatz von insgesamt 35 Millionen € und beschäftigten 285 Mitarbeiter.



Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe: "Mit ihren kundenorientierten Werten, einem herausragenden Team und der führenden Marke im Baskenland ist die MFI-Gruppe eine großartige Ergänzung der Fielmann-Gruppe. Gemeinsam werden Óptica & Audiología Universitaria und die MFI-Gruppe Augenoptik und Hörakustik besser und erschwinglicher für alle spanischen Kunden machen. Wir werden den Markt im Dienste der Kunden gestalten und mit vereinten Kräften mittelfristig die Marktführerschaft erreichen.'



Óptica & Audiología Universitaria ist seit 2020 Teil der Fielmann-Gruppe. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen seine Marktanteile dank attraktiver Produkte, bester Preise und herausragender Services deutlich ausgeweitet. Für das Gesamtjahr 2022 wird einen Außenumsatz von 139 Millionen € erwartet, eine Steigerung von +10 % gegenüber dem Vorjahr. Diese erfreuliche Entwicklung ist das Ergebnis organischen Wachstums, dem Ausbau des E-Commerce-Geschäfts sowie Neueröffnungen in Barcelona, Córdoba, Leganés, Sabadell und Villarreal. Die Übernahme der MFI-Gruppe wird die Expansion der Fielmann-Gruppe in Spanien weiter beschleunigen.



Inés Gómez-Rubiera, CEO der MFI-Gruppe: 'Mit der Fielmann-Gruppe erhalten wir Zugriff auf eine internationale Supply-Chain sowie eine in der Branche herausragende Omnichannel-Plattform. Wir werden außerdem Teil eines Familienunternehmens, das unsere Kundenorientierung teilt und unsere Kolleginnen und Kollegen in den Mittelpunkt stellt. Wir freuen uns darauf, unser Know-how in Einzelhandel, Brillenglasfertigung und Schutzausrüstung einzubringen, um Kunden in ganz Spanien zu versorgen."



Hamburg, 20. Dezember 2022



Fielmann-Gruppe

Der Vorstand







Über die Fielmann-Gruppe:

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Über unser Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 900 Niederlassungen versorgen wir unsere 27 Millionen Kunden europaweit mit Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen.

https://www.fielmann-group.com/de







Über die MFI-Gruppe:



Die MFI-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Bilbao, Spanien. Die vertikal integrierte Gruppe verfügt über augenoptische und hörakustische Fachgeschäfte ('Medical Óptica Audición': digitale Vertriebskanäle & 19 Niederlassungen, knapp 1 Million Kunden), eine Brillenfertigung (200.000 Brillengläser pro Jahr) und eine Produktion von persönlicher Schutzausrüstung (Versorgung von mehr als 1,5 Millionen Beschäftigten in 50 Ländern).



Weitere Informationen:

Katrin Carstens, Leiterin Kommunikation & Public Relations der Fielmann-Gruppe

katrin.carstens@fielmann.com, Telefon: +49 40 270 76 - 5907

Ulrich Brockmann, Leiter Finanzen & Investor Relations der Fielmann-Gruppe, ulrich.brockmann@fielmann.com, Telefon: +49 40 270 76 - 442

