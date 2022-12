Hoffnungsträger stellt Insolvenzantrag Um mehr als 80 Prozent sackt der Aktienkurs von Compleo ab: Der Dortmunder Hersteller von Ladestationen stellt einen Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Hohe Kosten drückten den Konzern in den vergangenen Monaten immer tiefer ins Minus. Zur Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal vor gerade mal etwas mehr als einem Monat, am 16. November, machte der Vorstand noch Hoffnung, dass ...

