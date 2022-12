NORWALK (IT-Times) - Die Online-Reisebuchungs-Plattform Booking Holdings verkauft Immobilien aus dem eigenen Bestand an eine Tochtergesellschaft von Deka Immobilien. Booking Holdings Inc. (Nasdaq: BKNG, ISIN: US09857L1089) kündigte am 14. Dezember 2022 an, einige Immobilien aus dem eigenen Bestand an...

Den vollständigen Artikel lesen ...