Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche war die Spannung an den Finanzmärkten förmlich mit den Händen zu greifen, so die Analysten der DekaBank.Es sei mit einer abermaligen Überraschung losgegangen: Die US-Inflationsrate sei zum fünften Mal in Folge gefallen, und zwar deutlicher als erwartet. Erleichterung und Freude hätten die Kurse an den Aktien- und an den Rentenmärkten steigen lassen. Allerdings seien vor allem die geldpolitisch weniger relevanten Bestandteile, wie zum Beispiel die Energiepreise, für den Rückgang der Inflationsrate verantwortlich gewesen. Bei den binnenwirtschaftlichen Komponenten, wie den Dienstleistungspreisen, habe es dagegen kaum Entspannungssignale gegeben. ...

